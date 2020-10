95 paarden geveild op Thüringeti-Auktion

Op de Dag van de Duitse eenheid op 3 oktober, vond traditioneel de Thüringeti-Auktion in Crawinkel plaats. Maar liefst 95 paarden vonden een nieuwe eigenaar. De Hannoveraanse hengst Formidabel (Friedensfürst x Warkant) leverde, net als vorig jaar, de veilingtopper.

Een driejarige dochter van Formidabel uit een Cato-moeder leverde met 5.200 euro het hoogste bedrag op. Haar driejarige halfbroer (mv. Dijon) werd voor 4.200 euro afgeslagen en gaat voor dat bedrag naar een dressuurliefhebber uit Westfalen. Er werd gemiddeld 3.400 euro betaald voor de twee- en driejarige paarden.

Duurste veulen

Het duurste veulen was een zoon van Forrest Gump uit een San Amour-dochter. Dit veulen werd verkocht voor 5.000 euro.

600 paarden

De Thüringeti is een natuurbeschermingsproject dat wordt gefinancierd door de deelstaat Thüringen. Ongeveer 600 paarden en 300 runderen leven op een oppervlakte van circa 2500 hectare. Sommige weilanden liggen meer dan 500 meter boven zeeniveau. In het voorjaar en in de zomer wordt meestal een hengst bij de kudde geplaatst om de merries te dekken.

Bron: St. Georg/Reiter Revue