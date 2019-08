96.000 euro voor Casall-dochter

Er stonden acht veulens en acht embryo's in de catalogus van de eerste editie van de Stephex Exclusive Breeding veiling, die vrijdagavond in Brussel plaatsvond. Het merrieveulen Coachella Pommex Z (Casall ASK x Kannan) was met 96.000 euro de veilingtopper bij de veulens en het embryo van Heartbreaker en Narcotique (v. Darco) was met 82.000 euro de topper bij de embryo's.

Coco Chanel Pommex Z was het tweede duurste veulen van de veiling. Dit merrieveulen van was net als Coachella een dochter van Casall ASK en zij werd verkocht voor 50.000 euro.

Top vier

Het hengstveulen Eastcoast Pommex Z (Emerald x Vigo d’Arsouilles) was met 48.000 euro goed voor het derde bedrag op deze veiling en het merrieveulen Aquazurra Pommex Z (Asca Z x Telstar de la Pomme) was met 46.000 euro het vierde en laatste veulen dat voor meer dan 40.000 euro werd verkocht.



Klik hier voor alle bedragen

Bron: