Absolute topdressuurpaarden in collectie Sport Pro Horses Auction

Vandaag, maandag 22 maart, start de veiling van negen absolute topdressuurpaarden: Sport Pro Horses Auction. Het aanbod kent zeer getalenteerde jonge paarden tot internationale Grand Prix-paarden én twee goedgekeurde hengsten: KWPN-hengst Bojengel (Uptown x Gribaldi) en de in Oldenburg goedgekeurde Surprice (Sir Donnerhall I x Prince Thatch xx).

De collectie van de Sport Pro Horses Auction bestaat uit negen topdressuurpaarden, waaronder zeer getalenteerde jonge paarden, een Nederlands kampioen, internationale Grand Prix-paarden en twee goedgekeurde hengsten. Zo is de KWPN-hengst Bojengel één van de highlights van deze veiling. Bojengel is zonder twijfel een trouwe partner in de dressuursport. Zijn vader Uptown geeft zijn extra beweging en prachtige stijl mee aan zijn nakomelingen. Naast het Nederlandse bloed dat Bojengel van zijn vader heeft gekregen, zit er aan moeders kant Duits bloed door moedersvader Gribaldi. Deze legende heeft zijn indruk gemaakt met bijvoorbeeld Totilas en Painted Black. Een idealer dressuurpaard dan Bojengel kun je niet wensen: hij heeft een grote nek, is goed gespierd, bezit veel schoudervrijheid en een hoge schoft en is goed ontwikkeld. Hij is een prachtig type met drie uitmuntende gangen. Zijn stap heeft veel souplesse en ruimte, de draf is met veel actie en toch lichtheid en zijn galop is gedragen en heeft veel impuls. Bojengel is niet alleen een getalenteerd sportpaard, maar ook een goedgekeurde hengst bij het KWPN. Zijn hoogst genoten nakomeling is zonder twijfel Gandhi (Bojengel x Tuschinski), die ook KWPN-goedgekeurd is. Bojengels sportcarrière is indrukwekkend; meermalig Hongaars kampioen in de Lichte Tour met scores over 73% in de finale. Bojengel scoort ook internationaal stabiel boven 70% en is een ster in de Kür op muziek. Bojengel is ook succesvol U25 gestart. Kortom: Bojengel is een echte eyecatcher die hoofden zal doen draaien!

Hoky Poky

Eén van de andere toppers van de veiling is Hoky Poky. Hoky Poky is een negenjarige KWPN-merrie. Haar vader Zhivago is één van de beste KWPN-goedgekeurde hengsten, hij staat bekend om zijn uitmuntende bewerkbaarheid en zijn nakomelingen die ook zeer bereid zijn om te werken voor hun ruiter. Al zijn gangen zijn bovengemiddeld, zijn draf is vooral opvallend door de schoudervrijheid. Zhivago-nakomelingen zijn populair onder de ruiters om hun natuurlijke gedragenheid en goede bewerkbaarheid. Hoky Poky is een bewezen dressuurpaard dat getraind is tot Prix St. Georges-niveau. Een fijne merrie die met haar ruiter samenwerkt in alle situaties en die over een zeer grote werkwilligheid beschikt. Alle drie haar gangen zijn zeer goed, maar haar stap is uitmuntend met veel ruimte. Met haar ruiter Dirk-Jan van de Water was ze Nederlands kampioen in het Z1 in 2018. Sport Pro Horses Auction biedt hiermee een toegewijde, betrouwbare en bewezen sportmerrie aan.

Dodge Ram

Op zoek naar een super schoolmaster? Zoek niet verder! Dodge Ram is een elfjarige Hannoveraanse ruin. Zijn vader is de Duitse olympische winnaar Desperados FRH. Zijn wedstrijdresultaten zijn indrukwekkend, maar ook als dekhengst was Desperados nummer één op de WBFSH dressuurranking in 2016. Dodge Ram is een dressuurpaard met een zeldzaam goed karakter die volledig met zijn ruiter samenwerkt en betrouwbaar is. Naast het belang van karakter is talent natuurlijk nog belangrijker in de dressuursport. Dodge is tweemalig gouden medaillist op de Hongaarse kampioenschappen en scoorde succesvol in de junioren- en young riders-klassen met scores over 70%. Vooral zijn draf trekt de aandacht door zijn grote schoudervrijheid. De samenwerking met zijn ruiter is uniek. Kortom: een grote jongen met een nog groter hart!

Paarden bekijken en proberen

De veiling start op maandag 22 maart om 18.00 uur. Op vrijdag 26 maart om 18.00 uur (Nederlandse tijd) zullen de biedingen per paard op catalogusorder gesloten worden, één voor één.

De paarden staan gestald bij Sport Pro Horses in Uden en tot en met de laatste dag van de veiling (26 maart) is het mogelijk om de paarden op afspraak te bekijken en uit te proberen.