Barnbridge auctions geeft aan wanneer interessante veilingen en paarden online komen

Op ieder gegeven moment kunnen er meer dan 10 verschillende paardenveilingen tegelijk plaatsvinden. En met alle collecties bij elkaar opgeteld is het overzicht houden een uitdaging. De website van Barnbridge Auctions geeft in één oogopslag weer wanneer veilingen beginnen, eindigen en laat alle individuele kavels per veiling zien. Gebruikers kunnen deze vervolgens eenvoudig sorteren op afstamming, leeftijd, discipline en meer.

Steeds meer hippische veilingen worden online of in combinatie met live veilingen georganiseerd. Waar een veilingcatalogus lekker in de hand ligt, wordt het meeste onderzoek naar potentieel interessante veulens, paarden en/of embryo online gedaan. In plaats van iedere individuele veilingwebsite af te gaan, kunnen gebruikers op barnbridge-auctions.com gratis een compleet overzicht van alle veilingkavels vinden.

Gepersonaliseerde meldingen

Naast de gratis opties, zijn er voor Barnbridge leden ook uitgebreidere functies beschikbaar. Leden kunnen gepersonaliseerde zoekalerts aanmaken om meldingen te krijgen wanneer specifieke veilingen of paarden aan hun filters voldoen. Zo krijgt men bijvoorbeeld een melding wanneer nieuwe veilingkavels van een bepaalde hengst toegevoegd worden. Deze functie zorgt ervoor dat leden nooit meer een veiling of een specifiek kavel hoeven te missen.

Database met prijzen

Barnbridge leden hebben ook toegang tot het archief. Samen met de Barnbridge veilingpartners biedt het platform een uitgebreide database van geveilde hippische kavels. Elk verkocht paard, veulen of embryo wordt online gearchiveerd en indien beschikbaar zal de hamerprijs van ieder kavel te zien zijn. Zo kunnen leden bijvoorbeeld bekijken voor hoeveel specifiek gefokte paarden afgeslagen zijn en hierop anticiperen bij het bieden op nieuwe kavels.

Veilingpartners

Veilingorganisaties gebruiken Barnbridge om hun zichtbaarheid te vergroten en in contact te komen met potentiële klanten. Meerdere gerenommeerde veilingpartners zijn aangesloten, zoals onder andere de Zangersheide Auctions, KWPN Auctions, Global Dressage Auction, Flanders Foal & Embryo Auctions, Prinsjesdagveiling, Bolesworth Elite Auctions, Fences Auctions, the Swedish Warmblood Association en de Dutch Sport Horse Sales.

Naast de kalender met alle partnerveilingen en hun individuele kavels krijgen bezoekers ook een kijkje achter de schermen van de veilingwereld. Er worden regelmatig interviews gepubliceerd en nieuwsbrieven verstuurd om iedereen die meer te weten wil komen over fokkerij en veilingen up-to-date te houden. Het platform is tevens bezig met een aantal nieuwe ontwikkelingen die zij in 2022 hoopt te presenteren om zo nog meer inzicht te bieden in de bijzondere wereld van paardenveilingen.

Wordt ook een veiling insider! Klik hier: barnbridge-auctions.com