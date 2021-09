Barnbridge verzamelt de kavels van eliteveilingen op één platform

Steeds meer hippische veilingen worden online of in combinatie met live veilingen georganiseerd. Het overzicht houden van alle veilingen en de individuele kavels, plus onthouden wanneer een specifiek veulen, paard of embryo geveild wordt, kan een uitdaging zijn. Barnbridge is opgericht om de veilingmarkt overzichtelijker te maken en toegankelijker.

Barnbridge is een initiatief van een aantal partijen die actief zijn in de veilingwereld. Zij zagen een kans om individuele veilingen samen te brengen op één platform en veilingorganisatoren te helpen een nog breder publiek te bereiken. Het doel van Barnbridge is om alle kavels van hippische veilingen te verzamelen en de gebruikers van de website te verbinden en up-to-date te houden.

Gepersonaliseerde meldingen

De Barnbridge website biedt een overzicht van komende en voorbije veilingen inclusief ieder individueel kavel per veiling. Leden kunnen gepersonaliseerde zoekalerts aanmaken om meldingen te krijgen wanneer specifieke veilingen of paarden aan hun filters voldoen. Deze functie zorgt ervoor dat leden nooit meer een veiling of een specifiek kavel hoeven te missen.

Database

Op de Barnbridge website hebben leden toegang tot het archief. Samen met de veilingpartners zal het platform een uitgebreide database aanleggen van geveilde hippische kavels. Elk verkocht paard, veulen of embryo zal online worden gearchiveerd en indien beschikbaar zal de hamerprijs van elk kavel in te zien zijn.

Veilingpartners

Veilingorganisaties kunnen het platform gebruiken om hun zichtbaarheid te vergroten en in contact te komen met potentiële klanten. Bij de lancering zijn reeds diverse gerenommeerde veilingpartners aangesloten. Dit zijn onder andere de Zangersheide Auction, de Flanders Auctions, de Prinsjesdagveiling, Bolesworth Elite Auctions, The Swedish Warmblood Association en de Dutch Sport Horse Sales.

Groei ambities

Naast de kalender met alle partnerveilingen en hun individuele kavels krijgen bezoekers ook een inkijkje in de veilingwereld. Het platform zal het beste uit de veilingwereld belichten en interviews publiceren met veiling-insiders. Zo hoopt Barnbridge een begrip te worden en de go-to website om meer te weten te komen over live- en onlineveilingen.

Meer informatie over Barnbridge is te vinden op barnbridge-auctions.com