Belgen veilen embryo’s voor gemiddeld dik 20.000 in Noorwegen

Het initiatief van Flanders Foal Auction om in Noorwegen ongeboren veulens te veilen, is met open armen ontvangen door de Scandinaviërs. In nog geen tweeënhalf uur tijd werden zaterdagavond 19 van de 20 embryo’s verkocht voor een gemiddelde prijs van 20.579 euro en luidde nogal eens daverend applaus en gejuich. Weinig verrassend is dat de Chacco-Blue’s zeer populair waren en voor 36.000 en 29.000 euro van eigenaar veranderden.

Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts hadden vol vertrouwen in de collectie embryo’s waar de sportgenen vanaf spatten, maar bij elke veiling is het verloop van tevoren onvoorspelbaar. “Het is elke keer weer spannend, maar we zijn weer zeer content. Het jaar is weer goed van start gegaan. Wat het mooiste van de avond was? Dat de mensen ter plekke ineens volop begonnen mee te doen en dat er zoveel sfeer was. Elf zijn er op locatie verkocht en nog één naar Noorwegen via ons online biedsysteem. Het was echt druk online. We hadden bijna zestig verschillende online bieders uit vijftien landen, van Nieuw-Zeeland tot Ierland, van Brazilië tot Slowakije, en die dragen de veiling. Uiteindelijk zijn er drie online verkocht, waaronder de duurste. Via de telefoon gingen er drie naar Amerika, één naar Zwitserland en één naar Duitsland.”

Weer Chacco-Blue

De veilingtopper was de Chacco-Blue x Diamant de Semilly x Marius Claudius, die voor 36.000 euro in België blijft en binnen een maand geboren wordt. Overgrootmoeder Sea Coast Ferly, eerder succesvol op 1.60m niveau met Gudrun Patteet, komt uit de befaamde 1.60m Grand Prix merrie Narcotique de Muze II die onder Eric Lamaze sprong.

De Chacco Blue x Cormint x Lavall I uit de halfzus van Casall, die naar verwachting in juli geboren wordt, werd ter plekke verkocht voor 29.000 euro en krijgt dus een toekomst in Scandinavië. Dezelfde mensen investeerden ook in de Casall x Cornet Obolensky uit de volle zus van de Grand Prix-hengst Conte Bellini voor 22.000 euro en de Eldorado van de Zeshoek x Royal Feu uit de stam van Itot du Chateau voor 13.000 euro. Andere Noorse klanten kochten voor 24.000 euro de Emerald uit de wereldbekermerrie Ciske van Overis (Celano) en de Baloubet du Rouet x Cornet Obolensky uit de Roosakker-familie.

Super job

De veiling werd voor het eerst georganiseerd op het Arneberg Equestrian Center, waar Rolf-Göran Bengtsson overdag clinics gaf. Na een ontvangst met champagne en tapas en een live band met daarin olympisch springruiter Tony Andre Hansen zat de sfeer er al snel in. “De organisatie hier heeft een super job gedaan en iedereen was zeer gemotiveerd. Ze gingen ervoor, meteen al vanaf dag één waarop we besloten om in Noorwegen te gaan veilen. Ann-Christine Rihm, onze agent voor Scandinavië, heeft het ook voortreffelijk gedaan. Zonder deze mensen en veilingmeester Louis De Cleene had het nooit zo’n succes kunnen worden”, vertellen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts.

Alle prijzen

Bron: Persbericht