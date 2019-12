Bengtssons Casaltino via Holsteiner Winter-Chance voor 130.000 euro naar Thailand

De achtjarige Casaltino (Casall x Carthago), in 2013 nog kampioenshengst in Holstein, is op de Holsteiner Winter-Chance voor 130.000 euro afgeslagen en vervolgt zijn carrière onder het zadel van een Thaise junioren-amazone. Daarmee kwam de hengst niet aan het bedrag van 200.000 euro dat hij zes jaar geleden in Neumünster opbracht.

Casaltino was op vijfjarige leeftijd reservekampioen van de Holsteinse kampioenschappen en kwam even daarna onder het zadel van Bart van der Maat, stalruiter bij Rolf-Göran Bengtsson. In 2018 nam Bengtsson zelf de teugels over en reed hem sindsdien internationaal in enkele jonge paarden-rubrieken en op CSI1* 1,40 m-niveau.

Cornet-zoon tweede keer onder de hamer

Het tweede geld van 66.500 euro werd neergeteld voor Picasso van de Zwartbleshoeve (Cornet Obolensky x Zidane). De BWP-hengst kwam ruim twee jaar geleden al eens eerder onder de hamer. Op de veiling van de BWP Hengstenkeuring in 2018 werd hij voor 72.000 euro aangeschaft door het Holsteiner Verband.

Ruim 16.000 euro gemiddeld

In totaal werden er zeventig paarden – variërend van twee jaar tot internationale sportpaarden – geveild. De gemiddelde opbrengst lag op ruim 16.000 euro.

Bron: Horses.nl/St. Georg