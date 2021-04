Biedingen open voor Trigon Auctions

Vanaf 23 april, is het bieden volop gestart op www.trigonauctions.com. De veiling van Stal Tops, VDL Stud en Frederik De Backer lanceerde vorige week de eerste collectie van 2021 en het bieden op de 11 geselecteerde 3-jarige paarden is begonnen. Met een collectie bestaande uit hengsten, waarvan Neverland VDL (v. Chacfly) is goedgekeurd in Mecklenburg en Son’s Pleasure van Papinglo (v. Jon Pleasure van de Mispelaere) is geselecteerd voor het KWPN-verrichtingsonderzoek.