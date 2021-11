Biedingen van start op KWPN Online Broodmare & Embryo collectie

Het is vrijdag 10.00 uur geweest en dat betekent dat de biedingen van start zijn gegaan op de KWPN Online Broodmare & Embryo collectie. 23 dressuur- en springmerries en twee interessante embryo’s gaan aanstaande maandag vanaf 20.00 uur onder de digitale hamer!

De drachtige fokmerries verwachten volgend jaar veulens van zowel bewezen als jonge hengsten. De dressuurmerries zijn drachtig van Bloomberg, Bordeaux, Ebony, Florida TN, Fynch Hatton, Ghandi, Hermès, Las Vegas, Livius, Mac Madison, McLaren, Merlot VDL, MSJ Q en So Perfect. Bij de springmerries worden er veulens verwacht van Avenger Z, Carabis Z, Cero Blue TN, Chaplin, Chatinue, Komme Casall TN, Poker de Mariposa TN en Tangelo van de Zuuthoeve.

Bewezen fokmerries

Als volle zus van het internationale 1.50m-springpaard D’artagnan waarmee Santiago Lambre furore maakte is Ebluemellie van uitstekende komaf. Daarnaast is zij ook de halfzus van meerdere internationale springpaarden, waaronder de pas zevenjarige reeds 1.45/1.50m-geklasseerde QH Bamboleo Santo Antonio (v. Cidane) van Yuri Mansur. Ebluemellie verwacht dit jaar een veulen van de legendarische hengst Tangelo van de Zuuthoeve. Van de Grand Prix-hengst Chatinue verwacht Chin Chin-dochter Byazinthe een veulen. Chatinue sprong zelf op 1.60m-niveau onder de Mexicaanse vlag en is een zoon van de wereldvererver Chacco Blue. Daarnaast is Chatinue de halfbroer van Darragh Kenny’s voormalige tophengst Balou du Reventon en van de stempelhengst Balou du Rouet.

Talent voor de toekomst

Op de stamboekkeuring wist Maylympia G te overtuigen en verdiende ze niet alleen het sterpredicaat met een fraaie bovenbalk van 80/85 maar vervolgens ook een uitnodiging voor de NMK. Komend jaar verwacht Maylympia G een veulen van de talentvolle hengst So Perfect. De imponerende Easy Game-zoon Hermès schreef afgelopen jaar vele Grand Prix overwinningen op zijn naam onder het zadel van Dinja van Liere. Hij is in deze collectie aangepaard met Maya-Amanda N. Deze Daily Diamond-dochter slaagde zelf voor de merrietest met achten voor draf, galop, souplesse en houding en balans. Ze komt uit een Gelderse moederlijn die bekendheid geniet dankzij de spraakmakende hengst Henkie (v. Alexandro P), die al meerdere malen deelnam aan de finales van het WK Jonge Dressuurpaarden onder Adelinde Cornelissen.

Jonge hengsten

Haar bijzondere kleur maakt Jarissa (v. Negro) een opvallende verschijning binnen deze collectie. Deze Gelders gefokte merrie slaagde met een mooie cijferlijst en totaalscore van 80,5 punten voor de merrietest. Met een 9,5 voor haar instelling doet ze haar fokrichting duidelijk eer aan. Volgend jaar verwacht zij een veulen van de jonge hengst Mac Madison (v. Ferdinand). Meerdere merries in deze collectie zijn dragend van jonge talentvolle hengsten. Zo ook de Dream Boy-dochter Irida, zij verwacht volgend jaar een veulen van de hengst Bloomberg (v. Bon Coeur). De talentvolle merrie Europa (v. Andretti) is drachtig van de veelbelovende hengst Florida TN (v. For Dance). In de sport heeft ze zich bewezen tot en met ZZ-Licht niveau, waarin ze meerdere winstpunten behaald heeft. Europa is een halfzus van het Lichte Tour-paard Bobo (v.UB40) en komt uit de vooraanstaande Charites-stam. Moeder Salvinia staat te boek als grootmoeder van de veelbelovende KWPN-hengst Ladignac (v. Zonik).

Bieden van start

Het bieden op de 23 merries en twee embryo’s is vanaf vandaag mogelijk. De veiling sluit maandag 15 november vanaf 20.00 uur. Bent u nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel via www.kwpn.auction. Voor vragen kunt u contact opnemen via [email protected], 0341-255511 of kunt u bellen met Wim Versteeg: 06-54201800.

Bron: Persbericht