Big Star jr KZ niet onder de hamer

Maandag kondigden wij aan dat het Grand Prix-springpaard Big Star Jr K Z van fokker en eigenaar Cees Klaver volgende week dinsdag executoriaal verkocht zou worden. Dat is nu alweer van de baan. "Zojuist hebben wij van onze cliënte vernomen dat in deze zaak ontwikkelingen zijn waardoor de verkoop van het paard Big Star jr. KZ 22 januari geen doorgang hoeft te vinden", meldt gerechtsdeurwaarders en incassobureau dat de veiling op last van schuldeisers zou organiseren.

Het is onduidelijk of de andere executoriale verkoop van een groot aantal jonge paarden in opfok van de voormalige KWPN Fokker van het Jaar Cees Klaver wel doorgang vindt.

Bron: Horses.nl