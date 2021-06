Bijzonder getalenteerde collectie dressuurveulens online bij Global Dressage Auction

De allereerste veulencollectie van Global Dressage Auction is live! Tien bijzonder getalenteerde dressuurveulens en twee exclusieve embryo’s maken deel uit van deze collectie. Het bieden start op zaterdag 19 juni en de veiling sluit op dinsdag 22 juni vanaf 20.00 uur.

Wat dacht u van nakomelingen uit de directe moederlijn van Jazz, Vivaldi of Don Schufro? Of een rechtstreekse nazaat van Hermès die afgelopen weekend op fenomenale wijze de bronzen medaille op het Nederlands Kampioenschap dressuur won en in de race is voor een Olympisch ticket?

Embryo’s uit volle zus Johnson

Zo maken ook nakomelingen van Dream Boy, de regerend reservekampioen van het NK, de voormalige kampioenen van de KWPN-hengstenkeuring Le Formidable, de voormalige kampioen van het Oldenbuger Verband Bonds, Lichte Tour-hengst Imposantos, Grand Prix-hengsten GLOCK’s Toto Jr. en Bordeaux deel uit van de collectie. Net zoals twee gesexte diepvries embryo’s. Beiden van de zeer complete en beloftevolle Blue Hors Zackery uit de volle zus van Olympisch medaillewinnaar en topvererver GLOCK’s Johnson TN! Een wereldwijde primeur aangezien dit de eerste twee gesexte veilingdiepvriesembryo’s zijn die naar Amerika geëxporteerd mogen worden.

Legendarische Jazz

De grootmoeder van For Romance I-zoon Romance, Urmante (v. Jazz) is niemand minder dan de halfzus van de moeder van de legendarische Grand Prix-hengst en topvererver Jazz. Deze moederlijn bestaat uit merries die zich hebben mogen meten op de Nationale Merriekeuring, naast Kamante D (v. Negro) de moeder van Romance, werd haar halfzus Gamante D Nationaal Kampioen als driejarige.

Dressuurpaardenleverancier Vivaldi

De fantastische Jameson RS2 tekent voor het vaderschap de zeer elegante merrie Raveena van de Keihill. Dressuurpaardenleverancier Vivaldi is de halfbroer van Raveena van de Keihill haar moeder. Vervolgens gaat deze moederlijn terug op onder andere het Grand Prix-paard Interfloor Next One (v. Jazz), het voormalige toppaard van Edward Gal.

Olympische Don Schufro

De rassige Escobar S, een zoon van de topvererver en Grand Prix-hengst Escolar, komt uit de directe moederlijn van de Olympisch bronzen medaillewinnaar Don Schufro. Onder Andreas Helgstrand schitterde hij jarenlang op het hoogste niveau en nog altijd is hij van grote waarde in de dressuurpaardenfokkerij. Zo staat hij onder andere te boek als vader van Weihegold, het toppaard van Isabel Werth.

Olympisch prospect

Hermès kwam, zag en overwon! Onder Dinja van Liere rijgt hij topprestaties aan elkaar. Zo behaalden zij afgelopen weekend brons op het NK en passeerden zij de 80%-grens. Zijn dochter Rinette Zelma lijkt al over net zo veel kwaliteiten te beschikken als haar vader. Dit rassige merrieveulen heeft als moeder de Blue Hors Zack-dochter Julinette Zelma. Zij is de volle zus van de voor Oldenburg goedgekeurde Zakuro.

“Grote toekomst”

Bekijk de gehele collectie online welke met grote zorg is samengesteld door Global Dressage Auction-teamlid Koos Poppelaars. “Ik denk dat wij heel erg trots mogen zijn dat wij een collectie van dit niveau hebben kunnen selecteren. Wij zijn nieuw in veilingland en dan is het natuurlijk fantastisch dat je al zo veel vertrouwen van de fokkers krijgt. Deze veulens zijn stuk voor stuk getalenteerd en lijken een grote toekomst voor zich te hebben in zowel de sport als fokkerij. Wij gaan er alles aan doen om passende eigenaren te vinden voor deze veulens.” Geïnteresseerd? Registreer uzelf dan eenvoudig en snel als bieder en blijf op de hoogte van de veiling. Tevens vindt u de veterinaire rapporten van de veulens online.



Bekijk hier de collectie

Bron: Persbericht