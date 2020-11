Bijzondere collectie van twee- en driejarige springpaarden bij Paardenveilingonline.com

Alwin Scholten en Niels Mulder zijn de drijvende kracht achter de zeer succesvolle online veilingen die dit jaar werden georganiseerd onder de naam Paardenveilingonline.com. In juni, augustus en oktober kwamen bij hen in totaal rond de honderd springgefokte veulens, fokmerries en embryo's onder de virtuele hamer, waarin de veulens veruit de boventoon voerden. Nu komen ze met een geweldige collectie springgefokte twee- en driejarige merries, ruinen en hengsten voor de sport.

Deze veiling biedt een unieke kans om fantastisch toekomstperspectief te kopen, waarmee je snel aan het werk kunt. Een aantal van de driejarige paarden is al zadelmak en de tweejarigen hebben al bijna de leeftijd van drie jaar bereikt. Alle, van de ruim 25 paarden die geveild worden, zijn zowel klinisch als röntgenologisch goedgekeurd. Die zekerheid heeft de koper dus al.

Topverervers als vader

In de collectie zijn onder andere drie nakomelingen opgenomen van de hengst Ice Breaker. Hij is een zoon van de preferente hengst Heartbreaker, die al jaren tot de best verervende hengsten ter wereld behoort. Eldorado van de Zeshoek is ook goed vertegenwoordigt, net als de internationaal goed presterende hengst Apardi. Ook van de topverervers Kannan, Cornet Obolensky en Carrera VDL zijn verschillende paarden te zien in de collectie.

Waar voor je geld

“Wij willen dat de mensen die bij ons kopen echt waar voor hun geld krijgen. De filmpjes die van ieder paard op de site getoond worden, zijn realistisch. Je koopt bij ons een heel fijn toekomstig sportpaard, waar je in de meeste gevallen direct mee aan het werk kan! We hebben streng geselecteerd op goede bloedlijnen, waarin veel sportgenen terug te vinden zijn, en op een goede techniek qua springen. Beiden zie je in de hele collectie terug.”

Kosten laag

De drie eerdere edities van de online veilingen dit jaar waren een groot succes. Vooral omdat Paardenveilingonline.com graag iedereen hoog in het vaandel houdt, zowel de verkopende- als kopende partij. “De koper betaalt bij ons in deze veiling slechts 10% van de aankoopprijs, terwijl dit percentage bij andere veilingen vaak vele malen hoger ligt. Daarnaast zijn wij een veiling waarin paarden voor realistische prijzen verkocht worden. Voor ieder budget hebben wij iets in de collectie. In deze veiling worden bijvoorbeeld paarden aangeboden vanaf €4.000.” De veulens, fokmerries en embryo’s van de eerdere edities van de veiling dit jaar vonden vooral nieuwe eigenaren in het buitenland, maar een deel bleef ook in Nederland.

Registreren

Om te kunnen bieden, vanaf 18 november, dient u zich eerst te registreren. Dat kan heel eenvoudig en gratis via de registratiepagina op de website van Paardenveilingonline.com.

Bekijk hier de gehele collectie van twee- en driejarige springpaarden.

Bij interesse of vragen

Bent u geïnteresseerd in het verkopen van uw jonge springpaard, veulen, fokmerrie of embryo in de volgende editie van de veiling in 2021 of heeft u vragen over de veiling? Bel dan met Alwin Scholten (06-38161901) of Niels Mulder (06-30363893).