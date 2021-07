Black Horses Auction: 49 dressuur- en springpaarden onder de hamer!

De collectie van de tweede editie van de Black Horses Auction staat online! Maar liefst 18 dressuurpaarden en 31 springpaarden komen onder de virtuele veilinghamer via deze online veiling. Op vrijdag 23 juli loopt de veiling van de dressuurpaarden af en op zaterdag 24 juli zijn de springpaarden aan de beurt. De collectie is vanaf heden te bekijken en de paarden zijn te bezichtigen op Stoeterij Black Horses in Sliedrecht.

Vorig jaar trapte Stoeterij Black Horses af met een dressuurveiling waarin een groot gedeelte van de dressuurstapel werd verkocht In deze editie een aantal bijzonder getalenteerde driejarige dressuurpaarden, maar ook een gereden dressuurpaard en enkele fokmerries. Op Stoeterij Black Horses ligt de focus al van meet af aan op fokken met de beste genen en dat is zeker terug te zien in de dressuurcollectie.

Gribaldi-dochter uit Serendy

Een uniek exemplaar in deze veiling is bijvoorbeeld Nouvelle BH, een rechtstreekse dochter van de legendarische Gribaldi uit de topmerrie Serendy. Nouvelle BH is de halfzus van maar liefst drie Grand Prix-dressuurpaarden: Zuidenwind, Bon Passa en Fetiny. Daarnaast komen er nog tal van Inter II- en Lichte Tour-paarden uit moeder Serendy. Nog een genetisch interessante merrie is de Flynn-dochter Nila BH, dat is namelijk een kleindochter van de beroemde O.Bertje. In de categorie fokmerries is Brendy een opvallende naam: deze merrie is de volle zus van Grand Prix-hengst Charmeur en is drachtig van toekomsttopper Indian Rock.

Vrijdag 23 juli: Dressuurveiling

De dressuurveiling eindigt op vrijdag 23 juli en de komende dagen is er volop gelegenheid om deze paarden te komen bezichtigen op Stoeterij Black Horses. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Carlo van Kaathoven (+31653246473).

Dekhengst & 1.50m-springpaard Captain Cooper

Ook de springcollectie zit boordevol talent. De collectie varieert van driejarige springtalenten tot zelfs internationaal presterende paarden. Eén van de paradepaarden van de collectie is zonder twijfel Captain Cooper, een dertienjarige goedgekeurde dekhengst die op 1.50m-niveau heeft gesprongen. Onder Johnny Pals is de Cooper van de Heffinck-zoon nog altijd competitief en ook zijn nakomelingen presteren reeds op internationaal niveau in de sport.

Vijfjarige hengst uit de stam van Usha van ‘t Roosakker

Ook de achtjarige Cascador EB maakt onderdeel uit van de collectie. Deze Casall-zoon heeft ook al opvallende resultaten in de internationale sport. Een échte Roosakker mag in deze veiling niet uitblijven: de vijfjarige hengst Quantum van den Bisschop is een zoon van Untouched en een achterkleinzoon van de beroemde Usha van ’t Roosakker. Kortom, een interessante collectie die zeker uw aandacht verdient!

Zaterdag 24 juli: Springveiling

De springpaarden zijn te bezichtigen en eventueel onder het zadel uit te proberen in Sliedrecht; neem daarvoor contact op met Carlo van Kaathoven (+31653246473). De online veiling van de springpaarden loopt af op zaterdag 24 juli – bekijk de collectie op onze website en registreer alvast als bieder!

Waar? Online op www.blackhorses-auction.nl

Wanneer? Dressuurveiling op vrijdag 23 juli, springveiling op zaterdag 24 juli

Info? [email protected] of Carlo van Kaathoven (+31653246473), Peter van der Waaij (+31623412073) & Jasper van der Waaij (+31650879021)

Website.

Dressuurcollectie.

Springcollectie.

Registreren als bieder.