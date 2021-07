Black Horses Auction: vanavond springpaardenveiling mét bonus embryo Chacco Blue uit Cumano-dochter Wesselina

Zaterdag 24 juli loopt de springpaardenveiling af; het einde is in zicht dus bied snel op uw favoriet! Dertig springpaarden komen bij Black Horses Auction onder de virtuele hamer; van driejarige springtalenten tot bewezen 1.50m-springpaarden! En er is een bonus: een ingevroren embryo van Chacco Blue uit de beroemde 1.60m merrie Wesselina van Cumano x Mytens xx.

Vanavond, zaterdag 24 juli vanaf 20.00 uur, loopt de springveiling van Black Horses Auction af. De biedingen zijn inmiddels al volop op gang en bieders uit vele verschillende landen hebben zich inmiddels gemeld. En er is een interessante bonus toegevoegd…

Ingevroren embryo Chacco Blue x Wesselina

Chacco Blue is de absolute nummer één van de wereldranglijst voor springhengsten en staat keer op keer in de picture door zijn fenomenale nakomelingen. Dit ingevroren embryo is een nazaat van de beroemde Wesselina. Deze jammerlijk overleden Cumano-dochter behoorde onder Johnny Pals tot de Nederlandse springtop. Wesselina sprong meerdere malen in het Nederlandse team en nam deel aan ’s werelds grootste concoursen, zoals Aken, Rotterdam, Hickstead, Gijon, ’s-Hertogenbosch en Sankt Gallen. Wesselina is een dochter van de legendarische Cumano. Onder Jos Lansink werd Cumano wereldkampioen in Aken in 2006 en won hij zilver op de Europese kampioenschappen in Mannheim in 2007.

Wesselina is daarnaast gefokt uit de succesvolle Oberlina-stam. Ze is onder meer zeer nauwverwant aan de wereldberoemde Queen of Diamonds, die eind jaren ’80 en begin jaren ’90 tot de beste springpaarden ter wereld behoorde onder Jean-Claude Vangeenberghe.

Bekijk de video:

Van 1.50m-dekhengst tot driejarig springtalent

De dertig springpaarden vormen een selectie vol variatie. Zo is er de Westfalen en AES goedgekeurde dekhengst Captain Cooper (Cooper van de Heffink x Clinton) die onder Johnny Pals op CSI5* 1.50m-niveau heeft gesprongen en ook het fijn springende 1.35m paard Cascador EB (Casall x Lavaletto). Maar ook een heel aantal drie- en vierjarige springtalenten, zoals bijvoorbeeld de hengsten Milopoly (Kannan x Cornet Obolensky), Navarro BH (Maestro van de Bisschop x Toulon), Mazzeltov BH (Chapeau TN x Canto) of de merries Nadelina BH (Interadel x Cantos), Nina BH (Hermantico x Atlantic), Vanilla Ice Z (Vannan x Crown Z) en Maestoso BH (Casall x Quick Nick I).

Fijne springpaarden klaar voor concours

Daarnaast zijn er ook nog vijf-, zes- en zevenjarige springpaarden, zoals de interessant gefokte Quantum van de Bisschop (Untouched x Elvis ter Putte), de stoere Quew Z (Quickly de Kreisker x Carthago), de comfortabele Lancelot BH (Mr. Blue x Kannan), de rijdbare King Jumper (Ephebe For Ever x Zuidhorn) en de meer ervaren Joker BH (A’Lee Springpower x Quality Touch Z).

Meer informatie

De springveiling van Black Horses Auction loopt bijna ten einde, dus meld u nu aan als bieder en sla uw slag! Voor meer informatie kunt u contact opnemen via [email protected] of telefonisch Carlo van Kaathoven ( +31653246473 ), Peter van der Waaij ( +31623412073 ) of Jasper van der Waaij ( +31650879021 ).

Springpaardenveiling: vanaf woensdag 21 juli, 12.00 uur tot zaterdag 24 juli, 20.00 uur

Veilingwebsite

Springcollectie