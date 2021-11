Blue Hors Autumn Auction: Ruim een ton voor Blue Hors Emilio

Op de herfstveiling van Blue Hors heeft de voorheen bij meerdere Duitse stamboeken, maar inmiddels geruinde Blue Hors Emilio (Escolar x Lauries Crusador xx) 104.000 euro opgebracht. De donkerbruine Westfaler verhuist voor dat bedrag naar België. Voor Sir Helmet (Sir Donnerhall I x Benetton Dream FRH) werd 74.000 euro neergelegd door de Deense junioren-ruiter Kristian Wurtz Green.

Drie paarden werden verkocht voor 40.000 euro: Zatisfaction (Zalabaster x Bretton Woods) werd aangeschaft door Mette Holmgaard, de in Hannover goedgekeurde hengst Blue Hors Fabion (Farrell x Fidertanz I) door Alice Oppelstrup en de in Westfalen goedgekeurde Blue Hors Giccolo (Grey Flanell x Fürst Piccolo) is verkocht naar Portugal.

Bron: Eurodressage