Brightwells: bijna 60.000 euro voor Lord Leatherdale-zoon

Op de Brightwells eliteveiling in Groot-Brittannië bracht Jackson van de Lettencouter (Lord Leatherdale x Fiderhit) het meeste geld op. De tienjarige Lichte Tour-ruin werd voor 52.000 pond (59.951 euro) afgeslagen aan Britse kopers.

Het tweede geld van 31.500 pond (36.316 euro) werd betaald voor de zesjarige ruin Fürst (Furstenball x Rotspon). De driejarige bonte in Duitsland goedgekeurde en geprimeerde hengst Monaco (Moses x Fidermark) vond voor 30.000 pond (34.590 euro) een nieuwe eigenaar.

Duurste niet verkocht

Het meeste geld van 58.000 pond (66.867 euro) werd geboden voor Lucky Luke (Lugato x Jazz) maar daarvoor werd de tienjarige ruin niet verkocht. In totaal kwamen 19 paarden onder de hamer waarvan er in de veiling zeven werden verkocht. Deze paarden brachten in totaal 186.500 pond (215.012 euro) op, gemiddeld 26.642 (30.715 euro).

Bron: Horses.nl