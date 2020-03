Brightwells stopt met per direct met paardenveilingen

Het Britse veilinghuis Brightwells Auctioneers heeft aangekondigd per direct te stoppen met haar ‘Equine’ tak. Dit houdt in dat zij ook stopt met de veilingen van Welsh Pony’s en Cobs.

In de aankondiging op de website van Brightwells is te lezen dat de marktwerking de reden is dat Brightwells Auctioneers geen paarden meer veilt. Het gaat onder meer om de veilingen van de Welsh Pony & Cob Society (WPCS), zoals de Fayre Oaks Sale, de Spring Sale en de Autumn Cob Sale. Op deze veilingen hebben de Welsh fokkers en liefhebbers meer dan 66 jaar kwaliteitsvolle Welsh Pony’s en Cobs kunnen zien en kopen.

Goede doel

De afdeling Equine van Brightwells was ook een integraal onderdeel van het veilen van items tijdens het AGM-diner van de WPCS om fondsen te werven voor een goed doel. Dit vindt over een paar weken nog wel plaats.

Bron: NWPCS/Brightwells