Bundeskampioene Feine Bella NRW voor 305.000 euro naar Helgstrand

Bundeskampioene Feine Bella NRW (Fürstenball x Bordeaux) is in de eerste editie van de Westfälische Online Auktion Spezial voor 305.000 euro afgeslagen. De vierjarige merrie kwam voor dat bedrag in handen van Andreas Helgstrand. "Feine Bella NRW is een heel bijzonder paard en het was een goede zet om een eigen veiling voor deze merrie op te starten", vertelt veilingmanager Thomas Münch.

Het was al met al een zeer succesvol weekend voor Andreas Helgstrand, die op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden met Jovian (Apache x Tango) de titel bij de zevenjarigen in de wacht sleepte. Daarnaast won Eternity (Escolar x Sir Donnerhall I) onder Anne-Mette Strandby Hansen brons in dezelfde leeftijdscategorie en wonnen Helgstrand-paarden goud en zilver bij de vijfjarigen. Als klap op de vuurpijl schafte hij gisteravond ook nog Bundes- en Westfaals kampioene Feine Bella aan.

Bron: Horses.nl/Westfalen Pferde