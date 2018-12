Cartano-zoon veilingtopper op Youngster Christmas Auction in Zuidbroek

Na afloop van de AES hengstenkeuring in de Eurohallen in het Groningse Zuidbroek kwamen vijfentwintig toppaarden onder de hamer van veilingmeester Marthijs Brouwer tijdens de Youngster Christmas Auction. Veilingtopper van de avond was de vierjarige schimmelruin Jodari (Cartano X Lupicor II) die voor 62.000 euro van eigenaar wisselde.

De merrie Jillz SB (Dexter R x Sam R) ging voor 48.000 euro van de hand. Voor 36.000 euro vertrekt de voshengst Kadans SB (Emir R x Hilton) naar een nieuw adres in Engeland. De kampioen van de AES hengstenkeuring, Frederic SB (Fürstenball x Stedinger) werd afgeslagen op 22.000 euro en verhuisd naar Spanje. Ook de hengst La Valencio SB (Farfan M x Hinault) kwam in buitenlandse handen en zal een nieuwe stal betrekken in China.

De gemiddelde prijs van de aangeboden paarden was zo’n 20.000 euro. Tussen de AES keuring en de veiling waren er shows te zien van Adelinde Cornelissen met haar dressuurhengst Henkie en van springruiter Rolf-Göran Bengtsson met de welbekende hengst Emir R

Bron: Horses.nl