Cascorrado CM DXB met 64.000 euro absolute veilingtopper Paardenveilingonline

Zaterdagavond liep de derde veiling van 2022 van Paardenveilingonline af. De kwaliteitsvolle collectie bestond uit 24 beloftevolle springpaarden. Hieronder 18 drie- en vierjarige paarden voor de toekomst (onbeleerd, maar ook zadelmak) en nog eens zes vijfjarige sportpaarden, die parcours klaar zijn. De interesse vanuit het buitenland was weer groot en er werd flink geboden.

De zwart driejarige hengst Cascorrado CM DXB was met 64.000 euro de absolute veilingtopper. De zoon van de Grand Prix sport- en fokhengst Casall heeft een nieuwe eigenaar gevonden in de Verenigde Emiraten. Ook aan moederszijde is deze black beauty genetisch interessant. Moeder Europa CM, Holsteiner stam 1463, is een volle zus van de zesjarige BWP-hengst Commander Bond, die al goede zaken deed in de Belgische hengstencompetitie. Via de waardevolle Grand Prix sport- en fokhengst For Pleasure gaat deze lijn terug op de G.Ramiro Z-dochter Mivian en zij staat tevens te boek als grootmoeder van het internationale 1.60m-springpaard Cimano E (v. Unaniem), waarmee Robert Smith heel wat prijzen gepakt heeft.

Colombia

Voor een bedrag van 35.000 euro blijft de driejarige merrie Oiva (Gerardus x Comme il faut) behouden voor de Nederlandse sport. Murielle (Durango VDL x Corland) werd door de virtuele hamer afgeslagen op 34.000 euro en vertrekt naar Colombia. Glamour Z (George Z x Corland) kwam met 32.000 euro dicht in de buurt. Deze vierjarige merrie is verkocht naar Polen. Ook de Verenigde Staten investeerde weer in paarden. Onder andere Nottingham (Comme il faut x Zirocco Blue VDL) kwam in Amerikaanse handen voor een bedrag van 26.000 euro. Ondanks de grote interesse vanuit het buitenland, blijven ook verschillende paarden behouden voor de Nederlandse sport.

Uniek

Het team van Paardenveilingonline.com is zeer tevreden over het verloop en blikt wederom met een goed gevoel terug op de derde veiling van dit jaar. “We hadden een hele mooie collectie en het is mooi om te zien dat deze paarden ook gewaardeerd worden onder de kopers. Verschillende toekomstpaarden verruilden voor echt mooie bedragen van eigenaar. Veel gaan er naar het buitenland, maar door Nederland is ook goed geïnvesteerd. Ook voor de iets kleinere portemonnee hadden we hele fijne paarden in de collectie. We blijven maar groeien en we zijn de fokkers en de kopers dankbaar, dat zij steeds weer de weg naar ons weten te vinden. Een groot deel van de collectie is daadwerkelijk verkocht en dat met een gemiddelde prijs van bijna 20.000 euro. Iedereen proficiat met het mooie resultaat en op naar de volgende veiling.”

