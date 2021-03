Chacoon Blue levert veilingtopper bij Horse Sales Auction

Gisterenavond was de 3-jarige Nala K (v. Chacoon Blue) prijstopper bij de Horse Sales Auction. De merrie was erg in trek, want er werden 33 biedingen op haar uitgebracht. Na een spannend biedduel werd er voor haar 26.000 euro betaald. Ze vertrekt richting een Canadees/Frans syndicaat.

Er kwamen 32 twee-, drie- en vierjarige springpaarden onder de hamer. Ook werden er zes bevroren embryo’s geveild en drie rietjes diepvriessperma verkocht van de hengst Catoki (v. Cambridge). Gemiddeld werd er voor een jong springpaard 11.500 euro neergelegd. Een bevroren embryo leverde gemiddeld 9.500 euro op

10.175 euro voor Valencia

De Deense familie Hallundbaek stelde drie rietjes diepvriessperma beschikbaar van de hengst Catoki. De opbrengst van deze rietjes was in totaal 10.175 euro. Dit volledige bedrag gaat naar de ruiters en paarden die in Valencia getroffen zijn door het rhino-virus.

20.000 euro voor Plot Blue-dochter

De 4-jarige Mooilandra (v. Plot Blue) was ook populair bij de kopers. Op de merrie werd 31 keer geboden. Uiteindelijk trokken kopers uit Engeland aan het langste eind en telde voor de Plot Blue-dochter 20.000 euro neer.

Dallas VDL-nakomeling naar Nederland

Een Nederlandse springamazone had de 4-jarige Montpellier (v. Dallas) op het oog. De schimmel ging van de hand voor 16.000 euro. Het springbloed zit bij hem in de familie. Zijn halfbroer Bonanza werd op 1.50m-niveau uitgebracht door de Belgische amazone Virginie Thonon. Zijn moeder Syloma is de zus van de KWPN goedgekeurde hengst Hattrick die ook op 1.50m-niveau actief was in de sport.

Zeer tevreden

“Met deze cijfers zijn we zeer tevreden”, vertelt Chris de Heer. “Vooraf was het moeilijk de stemming te peilen. De onzekerheid rondom het EHV-virus zal zeker een rol gespeeld hebben. Het was aftasten maar ik heb vooral tevreden inbrengers en gelukkige kopers gesproken. En dat is het uiteindelijke doel van ons concept.”

Bron: Horses.nl/Horse Sales Auction