Collectie Veulenveiling Midden-Nederland online

Op woensdag 1 september 2021 zullen er tijdens de 19e editie Veulenveiling Midden-Nederland 69 veulens geveild worden. De collectie staat online en bestaat uit dressuur- en springveulens van bewezen, maar ook veelbelovende jonge hengsten. Traditiegetrouw wordt de collectie compleet gemaakt met een aantal Friese veulens.

Midden in een periode van grote successen, zoals Galanthos op de Olympische Spelen en een drietal paarden naar het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden, is het tijd voor een nieuwe lichting topveulens. Met trots presenteert Veulenveiling Midden-Nederland dan ook haar collectie met uitzonderlijk goede veulens.

Varihoka du Temple, Aganix du Seigneur en Chacfly

De selectiecommissie heeft in de afgelopen periode vele veulens gezien en heeft hieruit een mooie collectie weten samen te stellen. Bij de springveulens vallen de nakomelingen van onder meer Varihoka du Temple, Aganix du Seigneur en Chacfly op.

Jameson RS2, Vaderland en So Perfect

Bij de dressuurveulens zien we ook een aantal opvallende nakomelingen van bijvoorbeeld Jameson RS2, Vaderland en So Perfect. Bij de Friezen zijn de jonge hengsten goed vertegenwoordigd met nazaten van onder andere Auwert 514 en Boet 516.

Drie veulens naar Nationale Veulenkeuring

Dat er toppers tussen zitten is al gebleken op de diverse regionale veulenkeuringen, want maar liefst drie veulens uit de collectie mogen naar de Nationale Veulenkeuring in Ermelo. Dit betreft de kampioen van de Fokdag Veluwe & Vallei, Racoon W (v. Cantona), de reservekampioen van Noord-Brabant, Ralide Wie (v. Aganix du Seigneur) en de reservekampioen van Zuid-Holland, Ragnar Grandia (v. Ebony).

Live, telefonisch en online bieden

De totale collectie met de toppers van de toekomst staat op www.topveulens.nl en komen op woensdag 1 september live onder de hamer van veilingmeester Johan Wilmink. De veulens zijn ook via livestream te zien en er kan zowel live in de zaal, telefonisch als online geboden worden. Voor de online biedingen dient men zich vooraf te registreren en voor een volledige verzorgde avond op locatie zijn VIP tickets te koop via de website.

De veiling vindt plaats op de prachtige locatie van De Nieuwe Heuvel te Lunteren en start om 18:00 uur. Voorafgaand aan de veiling zullen twee mooie items geveild worden voor het Goede Doel, het Prinses Máxima Centrum.

Bron: Persbericht