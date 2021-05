Collectie Vroege Veulenveiling Prinsjesdag vol uitzonderlijke genetica & talent!

Dit jaar gingen onze selecteurs vroeg in het jaar op pad om veulens te selecteren voor onze Vroege Veulenveiling 18 mei. Met veel enthousiasme over de kwaliteit die zij aangeboden kregen, konden zij maar liefst 12 dressuur- en 10 springveulens selecteren. Interessant is het feit dat deze veulens afstammen van zowel oudere bewezen hengsten als van jonge aankomende sterren.

“We zijn ontzettend enthousiast over wat we onderweg aangeboden hebben gekregen, het was een feest om zulke veulens te kunnen selecteren,” aldus dressuur selecteur Lauw van Vliet. Van de fantastische Totilas werd één nakomeling geselecteerd uit een moeder van Charmeur, die de zus is van meerdere top dressuurpaarden. Onlangs gooide Glamourdale onder Charlotte Fry hoge ogen in Hagen en won daar de Grand Prix. De selecteurs waren dan ook zeer in hun nopjes dat ze een Glamourdale konden selecteren voor de veiling. Deze opvallend bewegende River Woods komt uit een merrie van Apache x Johnson.

Jonge talenten

Jameson RS2 en Johnny Depp, allebei zeer succesvol in de jonge paarden proeven, leveren beide één veulen. Lauw van Vliet: “ Wij hebben een zeer interessant hengstveulen van Johnny Depp, die uitzonderlijk beweegt en zeer veel lossigheid heeft, uit de stam van onder andere Patser. De Jameson komt, net als het veulen van Just Wimphof, uit de succesvolle fokkerij van familie van Oort. Dat zijn stammen waar sport in verankerd zit en dat zie je in deze veulens terug!” Uit de merrie Ginoeska, die hoog eindigde in de Pavo Cup, wordt een veulen van So Perfect geveild en uit de bekende Obertje-stam een hengstveulen van Fontaine TN. De Charmeur-dochter Gudith W, die maar liefst twee broers op Grand Prix-niveau heeft, levert een prachtig hengstveulen in combinatie met For Ferrero. Van Glock’s Taminiau wordt een prachtig hengstveulen geveild.

Eerste jaargang

“Uit de eerste jaargang van FS Bloomberg hebben we een hengstveulen geselecteerd met een werkelijk prachtig model, hij komt uit een dochter van het bekende Grand Prix-paard Reine B. De zoon van Fynch Hatton doet trouwens weinig voor hem onder qua model, ook een zeer interessant veulen.” De dressuurcollectie wordt afgesloten met een dochter van First Date, uit de bekende Nola-stam. Een prachtig en zeer interessant veulen, haar stam staat bol van de sport en dat in combinatie met haar voorkomen moet een garantie voor succes zijn!

Springveulens

Bij de springveulens stammen een groot aantal veulens af van Grand Prix-hengsten, zoals het Prinsjesdag betaamt, aangepaard met merries uit topstammen. Comme il faut levert er twee, één uit de stam van Hernandez TN en de ander uit de stam van Greenday, de nieuwe topper van Aniek Diks. Emerald zorgt voor spektakel met het hengstveulen Versace van ’t Zaveleinde, zijn oma is de volle zus van niemand minder dan Corofino I. Eén van de meest gewilde hengsten van het moment, Dominator Z, is de vader van een hengstveulen uit een merrielijn vol sport. Quabri de l’Isle levert een hengstveulen uit een moeder van Lupicor die zelf op 1.40 niveau heeft gesport. De moeder van Randolero SH (v. Carrera VDL) sprong eveneens op 1.40 niveau.

Merrieveulens

Voor wie op zoek is naar merrie veulen om zelf een stam mee op te bouwen zijn Roselitha en Esperanza Z zeer interessant. De vader van Roselitha is Chaqui Z, die Ierland jarenlang successen bezorgde onder Shane Sweetnam en haar moeder komt uit de bekende Bryolieta-stam. Esperanza Z is een dochter van Escape Z. Onder Harrie Smolders zou hij zomaar eens de opvolger van zijn vader Emerald kunnen zijn. De moeder van Esperanza komt uit de fantastische Zottie-stam.

Dourkhan Hero Z

De veelbelovende Dourkhan Hero Z tekent voor het vaderschap van Rapido van Seldsum. Zijn moeder is de halfzus van Roelofsen Horsetrucks Eldorado, het 1.60-paard van Jeroen Dubbeldam. Selecteur Fred van Straaten: “We kijken eerst naar de merrie lijnen, heeft de moeder in de sport gelopen? Vanuit de moeder kijken we verder naar de grootmoeder en overgrootmoeder. De opbouw van de pedigree is erg belangrijk. Een hengst die nooit iets bereikt heeft zien we er liever niet tussen. Deze veulens hebben allemaal een fantastische pedigree en steken goed in elkaar. We denken dat het echt een bijzondere collectie is!”

De veulens zijn online te bewonderen via www.prinsjesdag.eu en zullen op 18 mei onder de virtuele

hamer verschijnen!