Corona doet PSI niks: 14,5 miljoen euro omzet, topper voor 1,6 miljoen

"We willen onze klanten, medewerkers en alle betrokken bedanken voor het vertrouwen in deze bijzondere tijden", zeggen Paul Schockemöhle en Ullrich Kasselmann over deze corona-editie van de PSI-veiling. En terecht: er werden ook dit jaar – bij de zonder publiek georganiseerde veiling – weer enorme bedragen uitgegeven: 14,5 miljoen euro omzet bij 42 verkochte paarden. Topper met een prijs van 1,6 miljoen euro werd de zesjarige springmerrie Calourina PS (Glock's London x Baloubet du Rouet). De merrie gaat naar Frankrijk.

De 22 springpaarden en 20 dressuurpaarden in de PSI brachten samen 14.568.000 euro op. Gemiddeld werden de dressuurpaarden in Ankum voor 292.050 euro verkocht en de springpaarden voor 396.682 euro. De veiling werd zonder publiek georganiseerd, bieden kon alleen via de telefoon.

Nederlanders

Er werd ook door Nederlanders aangekocht in de PSI, zodra Horses.nl weet wie er in Ankum hebben aangekocht leest u dat hier. RS2 Dressage sloeg dit jaar over, zoveel is al wel bekend.

De topper Calourina:

615.000 euro voor Kannatol

De 1,45m geklasserde zevenjarige hengst Kannatol (Kannan uit PSI-topper Stalognia v. Stakkato) was het op een na duurste springpaard. Deze zoon van de voor 1,7 miljoen euro geveilde Stalognia (inmiddels 1,60m geklasseerd) bracht 615.000 euro op.

Dimaggio levert duurste dressuurpaard met Diaton voor 7 ton

De vierjarige Hannoveraanse hengsts Diaton (Dimaggio x Benneton Dream) was met een prijs 700.000 euro het duurste dressuurpaard. Hij gaat voor dat geld naar de Amerikaanse dressuurruiter David Wilson (Perfect International Equine, Inc). De hengst blijft voorlopig bij Kasselmann staan, Frederic Wandres mag hem laten zien op jonge paardenkampioenschappen.

Diaton:

Volle broer en zus van Grey Flanell voor 450.000 euro en 500.000 euro

Great Story en Gremlin, volle zus en broer van Grey Flanell x Donnerschwee, brachten respectievelijk 450.000 euro en 500.000 euro op.

KWPN’er Jovanni

De KWPN’er Jovanni (Davino V.O.D. x Gribaldi), die ook tot de collectie van de EDS dit voorjaar behoorde maar daar niet verkocht werd, bracht in Ankum 500.000 euro op. Hij werd verkocht aan een bekende Duitse dressuursport-sponsor.

De ontwikkeling die deze zesjarige dit jaar heeft doorgemaakt is ongelooflijk. Als men de video’s van de EDS en de PSI met elkaar vergelijkt, laat zich het jarenlange enorme succes van de PSI mooi verklaren.

Video EDS:

Presentatie PSI:

*Volledige uitslag volgt.

Bron: Horses.nl