Cremello merrieveulen veilingtopper bij Ponyforum

Op de online veulenveiling van Ponyform kwamen 31 rijponyveulens onder de hamer. Vooral de merrieveulens waren in trek. Het meeste geld werd betaald voor Golden Frieda F (Golden Daim F x Miraculix). Dit cremello merrieveulen werd afgeslagen voor 10.000 euro en gaat voor dat geld naar Australië.

Ook het tweede geld werd betaald voor een merrieveulen. Dat was KWD Highlights Gipfelstern (Gründleinshofs Gipfelstürmer x Manchester United). Zij kwam voor 7.000 euro in handen van kopers uit Zwitserland.

Duurste hengst

Duurste hengstveulen was Nesquik B (Neverland WE x Classic Dancer). Deze palomino blijft voor 6.500 euro in Duitsland.

Gemiddeld 4.570 euro

In totaal werden 24 veulens direct verkocht tegen een gemiddelde prijs van 4.570 euro. De totale omzet bedraagt 110.080 euro.

Volledige collectie en resultaten