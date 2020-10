Damsey-zoon met 51.000 euro duurste veulen in Verden

Dream of Hearts (Damsey FRH x Quaterback) was de topper van de veiling van veulens en tweejarige hengsten in Verden. Het bruine hengstje verhuist voor 51.000 euro naar Denemarken. De duurste tweejarige hengst was Saffron (Secret x Hohenstein). Na een flinke biedingsstrijd ging de hengst voor 42.500 euro naar een Poolse koper.

Dream of Hearts was veruit het duurste veulen in de veiling. De meeste veulens gingen voor prijzen onder de 10.000 euro onder de hamer. Voor het hengstveulen France Gall (Fuerstenball x Sezuan) werd 19.000 euro betaald.

Veilinguitslag en collectie

Collectie op Horsetelex