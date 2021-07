De eerste Picobello Auction: passie van hier tot in Tokio

Toen Luc Ruant, bezieler van Picobellohorses, vele jaren geleden in de paardensport rolde als actief ruiter, had hij nooit kunnen dromen dat hij in 2021 de allereerste Picobello Auction zou inrichten en dan nog met zijn eigen foklijnen en -producten. In het dagdagelijkse leven is Ruant immers een actief zakenman. Naast zijn voltijdse job(s) maakt gelukkig nog tijd voor zijn paarden. ''Bij mijn paarden kom ik tot rust. Zij zijn mijn dokter en zorgen telkens voor nieuwe energie en uitdagingen'', glimlacht Ruant.

Het bloed kroop dan ook waar het niet gaan kon. ”Na een eigen sportcarrière die door tijdsgebrek is afgebroken, ben ik mij gaan toeleggen op de fokkerij. Het is van meet af aan de bedoeling geweest altijd het beste bloed te kruisen met prestatiemerries. Soms gaat het dan over eigen fokproducten, maar evenzeer betreft het (jonge) merries die we rechtstreeks bij andere fokkers aankopen”, vertelt Ruant enthousiast.

Weldoordachte visie

Het selectiebeleid en de fokkerij van de familie Ruant is het resultaat van een weldoordachte visie. Ze hebben hun sporen dan ook al verdiend. Iedereen kent Hello M’Lady (ex-Picobello Gwindeline, (v. Indoctro) van Scott Brash en Izzy by Picobello (ex-Izzy v/d Wateringhoeve, v. Cicero Z) van Bertram Allen. Of wat dan gezegd van de twee paarden die een selectie voor de Olympische Spelen in Tokio wisten af te dwingen, Romeo 88 (ex-Champion of Picobello, v. Contact vd Heffinck) van Harry Charles en de helaas eerder dit jaar te vroeg overleden Born To Be Picobello (v. Berlin) van Scott Keach. Deze topreferenties hebben allen een of meer verwante paarden, veulens of ingeplante embryo’s in de veiling. Wat dacht u bijvoorbeeld van nakomelingen uit de volle zus van Hello M’Lady, uit dezelfde moeder als Born To Be Picobello of nauw verwant aan Romeo 88?

‘Fokken is niet gokken’

Luc Ruant biedt verdere tekst en uitleg. ”Ik heb eigenlijk een hekel aan de leuze ‘fokken is gokken’. Als je met goed genetisch materiaal werkt, is er nog weinig gokken aan. Het is uiteraard wel zo dat je niet van de ene op de andere dag een topper fokt. Fokken is denken in generaties en dat is waar wij denk ik het verschil kunnen maken. Alle paarden in de veiling komen uit lijnen die wij door en door kennen. Bij Picobellohorses zijn er drie eigenschappen die een paard moet hebben om aan onze strenge kwaliteitseisen te voldoen. Een paard moet beschikken over bloed, kwaliteit en ingesteldheid.”

Contact

Aarzel dus niet om contact op te nemen met het veilingcomité voor alle mogelijke informatie die u zou wensen in verband met de aangeboden collectie of een van de andere diensten die Picobellohorses aanbiedt, zoals ICSI en alles wat daarbij komt kijken (aan topcondities).

Bron: Persbericht