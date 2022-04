De lente is begonnen bij Trigon Auctions!

Voor hun eerste collectie van 2022 heeft Trigon Auctions een mooie groep van driejarige paarden geselecteerd, die online zullen worden verkocht. De hamer valt zoals altijd op een woensdag, inmiddels traditie bij Trigon.

Het bieden is inmiddels geopend en woensdag 6 april om 20.00 uur sluiten de kavels.

De driejarige paarden, voornamelijk ruinen en hengsten, zijn zorgvuldig in eigen huis geselecteerd en begeleid. Zodoende kunnen wij u als team precies de eigenschappen van elk paard vertellen.

De paarden zijn volledig goedgekeurd om een ​​veilige aankoop te garanderen, en alle veterinaire rapporten zijn online te vinden op www.trigonauctions.com.

Interessante bloedlijnen

De goed gefokte prospects zijn afstammelingen van ’s werelds elitehengsten, zoals Diamant de Semilly, Comme il faut, Halifax en Quaprice Bois Margot.Het springen is verankerd in de genen: ook de moeders zijn zeer interessant, met nakomelingen van de geweldige Athlete van ’t Heike van Eric Lamaze en de directe familie van dubbel Olympisch gouden medaillewinnaar Sapphire.

Contact

Neem contact op met Janko van de Lageweg of Frederik De Backer om al uw vragen te laten beantwoorden, en zorg ervoor dat u zich registreert op https://bid.trigonauctions.com/register om te kunnen bieden.

Comfortabel

Zoals altijd streeft het team van Trigon Auctions ernaar om het investeren in deze talenten zo comfortabel mogelijk te maken. Dus diensten zoals training, stalling, transport of verzekering staan ​​tot uw beschikking. Zelfs een extra jaar in het Nederlandse groene gras is gemakkelijk te regelen.

Veiling eindigt: woensdag 6 april om 20.00 uur.

Breng me rechtstreeks naar de collectie

Janko van de Lageweg en Frederik De Backer staan ​​klaar om al uw vragen over de paarden te beantwoorden, en zijn vlot telefonisch bereikbaar:

Janko van de Lageweg: +31 6 51 81 52 25

Frederik De Backer: +31 6 38 37 44 62