De Wolden Summer Sale: Twee paarden wisselen van hand voor 100.000 euro

Maar liefst twee paarden zijn zaterdagavond bij de jaarlijkse Summer Sale CH de Wolden voor 100.000 euro van de hand gegaan. De zesjarige Icone FP een ruin van Vleut x Cassini l, werd geveild voor 100.000 euro. Ook de zevenjarige Helsinki VDL, een ruin van Baltic VDL x Corland, bracht een ton op.

De twee paarden vertrekken uit Nederland en krijgen een nieuwe stal in Engeland en Canada. In totaal werden tien paarden op de Summer Sale aangeboden. Veilingmeester Frederik de Backer presenteerde vlot en met humor. Hij kondigde ook de vijftien veulens aan en van die vijftien bracht het merrieveulen Orangina SLF (Falaise de Muze x Kannan) het meest op: 15.000 euro. Orangina verhuist naar Zwitserland.

Goed doel

Goed en waardevol is het dat de Summer Sale CH de Wolden ieder jaar ook een veiling houdt ten bate van een goed doel. Ditmaal was gekozen voor Mariëlle Zantingh uit Zuidwolde. Zij was een doneeractie gestart voor een rolstoelbus voor haar zoontje Mees. Hij heeft het “Rett-syndroom” en is daardoor meervoudig beperkt. Hij kan niet lopen en niet praten. Mees is 24 uur per dag afhankelijk van anderen, want hij heeft ook epilepsie, een lage spierspanning en is hypermobiel. Vorig jaar is bij hem een PEG sonde geplaatst waardoor hij sondevoeding krijgt toegediend. CH de Wolden wilde graag helpen en veilde een lunchbon voor dertien personen van het sterrenrestaurant De Groene Lantaarn. De veiling van deze bon bracht maar liefst 3600 euro op en met een symbolische cheque werd dat bedrag zaterdagavond aan de ouders van Mees overhandigd tijdens de Summer Sale. De persoon die dat hoogste bod deed, was de in Veeningen wonende springruiter Emile Karim Fares uit Libanon.

Bron: Persbericht/Horses.nl