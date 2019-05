Dertien paarden online voor Holger Hetzels internetveiling

De door Grand Prix-springruiter Holger Hetzel in april aangekondigde online veiling voor springpaarden komt steeds dichterbij. Sinds maandag 6 mei zijn dertien zorgvuldig uitgezochte springpaarden van vier tot en met twaalf jaar online te bezichtigen.

Alle paarden hebben successen behaald in ‚Springpferdeprüfungen’ tot en met Grand Prix-klasseringen op tweesterrenniveau. Vanaf 13 mei kunnen de paarden na telefonische afspraak uitgeprobeerd worden op de stal van Holger Hetzel in Goch, nabij Nijmegen. Op zaterdag 18 mei kunnen geïnteresseerde kopers online bieden op de paarden van 17.00 tot 21.00 uur.

Maximum

De innovatie zit hier: Er zijn veel overeenkomsten met het succesvolle internetmodel Ebay, er is namelijk een maximale prijslimiet. Wie als eerste de maximale prijs van 100.000 euro biedt, is automatisch de nieuwe eigenaar. Anders gaat het paard naar de bieder, die het hoogste bod heeft geboden aan het einde van de veiling.

Nederlandse komaf

Diverse veilingpaarden zijn van Nederlandse komaf, waaronder nakomelingen van Carthino Z, Harley VDL, Saffier, Applaus, Bugatti en Zambesi TN.

Welke kwaliteitspaarden Holger Hetzel eerder heeft gehad, bewijst zich op dit moment tijdens het Maimarkt-Turnier in Mannheim. Alle voormalige veilingpaarden bleven foutloos in de internationale Youngster Tour in Mannheim.

Bron: Horses.nl/Persbericht