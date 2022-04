Diamant-zoon voor 88.000 euro naar Nederland

De derde dag van de SLF Horse Auction gaat de boeken in als de meest succesvolle van de drie dagen. Absolute topper van de veiling werd Dukato Z (Diamant de Semilly x Ukato), die voor 88.000 euro in Nederland mag blijven. Er werd ook diep in de buidel getast voor Vinchenzo (Verdi TN x Zambesi TN), die voor 74.000 euro in Amerikaanse handen kwam.