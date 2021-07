Dochter van Conthargos brengt 23.000 euro op bij BWP Elite Foal Auction

Gisteravond was Vega AEG (v. Conthargos) de prijstopper bij de BWP Elite Foal Auction. Een koper legde uiteindelijk 23.000 euro neer voor het merrieveulen. Voor dit bedrag blijft de dochter van Conthargos in België. Haar moeder Quelle AEG is de volle zus van Hello M’Lady, die op het hoogste niveau wordt uitgebracht door Scott Brash.