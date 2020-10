Dochter van gouden Big Star geveild op derde Paardenveiling online

Paardenveilingonline.com komt, na twee zeer succesvolle edities in juni en augustus, met de derde en laatste editie van de veiling voor dit jaar. Er is weer een fantastische collectie veulens, fokmerries en embryo’s samengesteld. Bieden is mogelijk vanaf 30 september om 19.00 uur. De veiling loopt af op zaterdag 3 oktober vanaf 20.00 uur

Let op dit is de laatste kans dit jaar dat u een geweldig veulen, veelbelovende fokmerrie of fantastisch gefokt embryo kunt aanschaffen tegen realistische prijzen!

Kwalitatief goed en voor ieder budget

Paardenveilingonline.com biedt fokkers een uniek platform om hun fokproducten te presenteren aan geïnteresseerde klanten vanuit de hele wereld. Niels Mulder, die met Alwin Scholten de organisatie vormt achter Paardenveilingonline, vertelt: “Ons doel is om fokkers en kopers op een toegankelijke en betaalbare manier samen te brengen. Wij onderscheiden ons als veiling door zowel de verkopende partij als de kopende partij hoog in het vaandel te houden. Dit doen we door de kosten voor iedereen laag houden. Voor ieder budget is er iets bij ons te vinden, van een veulen die voor een betaalbare prijs kan gaan, tot iets heel speciaals.”

Toppers

De veulens voeren de boventoon in de veiling van Paardenveilinonline.com, daarvan komen zo’n 30 onder de virtuele hamer. Daarnaast zijn er zes embryo’s en vier interessante fokmerries in de veiling. Graag stellen we een aantal opvallende toppers voor.

Halfbroer van de GP-hengst Val d’Isere

Van zowel vaders- als moederskant heeft deze interessante Tox Gold R.T. sterke prestatiegenen meegekregen. Zijn moeder Nibalia heeft zich bewezen in de fokkerij als moeder van onder meer de Grand Prix-hengst Val d’Isere (v. Atlantic VDL), waarmee Rory Hovell aan Nations Cup-wedstrijden deelnam. Ook is Tox Gold R.T. een halfbroer van de 1.45m-geklasseerde Zirocco Royal (v. Zirocco Blue VDL) en de 1.40m-geklasseerde Abel Tasman (v.Tenerife VDL). Als grootmoeder is Nibalia terug te vinden achter het internationale 1.40m-paard Darwin (v. Zapatero VDL). Vader Tangelo van de Zuuthoeve heeft zichzelf op het hoogste niveau bewezen en leverde al absolute topspringpaarden als Tobago Z en Darry Lou.

Narcotique de Muze

In de pedigree van Polaris SPS zijn twee uitzonderlijke prestatiestammen samengebracht. Vader Omano BC is een zoon van Wereldkampioen Cumano en Grand Prix- en Olympisch teamgoud-winnaar Sapphire (v. Darco). Moeder Larcotique vertegenwoordigt één van de meest succesvolle stammen ter wereld. Grootmoeder Quechua de Muze sprong zelf op internationaal 1.45m-niveau en leverde al het 1.45m-springpaard Dirjud de Muze (v. Nabab de Rêve). Vervolgens gaat deze bekende lijn terug op de Grand Prix-merrie Narcotique de Muze II, die onder meer de Grand Prix-paarden Querlybet Hero, Giovani de la Pomme, Sea Coast Ferly, Farfelu de la Pomme en Boyante de Muze heeft geleverd. Daarnaast staat ze te boek als grootmoeder van tien Grand Prix-paarden!

Elite sport-merrie Elinn

Dit embryo komt uit de elite sport-merrie Elinn, die met Deborah van Roy op internationaal 1.30m-niveau heeft gesprongen en een sterke prestatielijn vertegenwoordigt. Grootmoeder Azolinn slaagde met een goede score van 82 punten voor de merrietest en is een halfzus van de Grand Prix-paarden Dolinn (v. Cardento), waarmee Harrie Smolders zilver won op het NK dit jaar. Overgrootmoeder Olinn leverde daarnaast ook de internationale 1.45/1.50m-paarden Ulinn II (v. Emilion) en Webster (v. Hors la Loi II). Gekoppeld aan deze succesrijke familie is meervoudig Grand Prix-winnaar en topvererver For Pleasure. Hij leverde talloze topspringpaarden zoals Fit For Fun, Forsyth, For Keeps, Barron, Ornellaia en Flora de Mariposa.

Dochter van gouden Big Star

New Star W heeft een absolute droompedigree. Haar vader Big Star heeft zijn naam volledig waargemaakt en behaalde onder Nick Skelton zowel Olympisch team- als individueel goud. Haar moeder Enoor Blue verenigt de grootheden Mr.Blue en Libero H, die op het hoogste niveau gepresteerd hebben en een stempel hebben gedrukt op de fokkerij. Daar komt nog bij dat grootmoeder Noor onder Carry Huis in ’t Veld zelf op Grand Prix-niveau heeft gepresteerd. Ze bracht bovendien al de internationale 1.45m-geklasseerde paarden Dame Blanche en Hypnotic ex Tae Bo en de internationaal 1.35m-springende Extra Blue Blood. Interessant is ook dat Noor een halfzus is van de 1.45m-springende hengst Bustique, die hard aan de weg timmert als topvererver, en het Grand Prix-paard Mustique van Yann Candele. Toekomsttalent New Star W is voor 2021 drachtig van Colorit Z.

Halfbroer van Calgary XI

Deze interessante Pablo Sino MB is een halfbroer van het internationale 1.50m-paard Calgary XI (v. Baloubet Jr.), de 1.45m-geklasseerde Heldorado (v. Eldorado van de Zeshoek) en Fursina VDM (v.Campbell VDL). Als vader staat de op internationaal 1.45m-niveau presterende El Barone 111 Z te boek. Deze Emerald-zoon heeft een veelbelovende start gemaakt in de fokkerij en is hier gekoppeld aan een uitstekend fokkende dochter van fenomeen Quick Star, die zijn sporen in de fokkerij eveneens ruimschoots verdiend heeft. Grootmoeder Jersina leverde in rechtstreekse lijn onder meer de internationale 1.50/1.60m-paarden Tersina (v. Corland), Dundas VDM (v. Cardento) en Bersina VDM (v. Corland).

Registeren en bieden

Bent u benieuwd geworden naar de hele collectie? Bekijk hier de hele collectie van de derde online veiling van Paardenveilingonline.com.

Om te kunnen bieden, vanaf 30 september, dient u zich eerst te registreren. Dat kan heel eenvoudig en gratis via de registratiepagina op de website van Paardenveilingonline.com.

Bron: Persbericht