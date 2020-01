Domingos JT Z veilingtopper van ET Auction

Bij de ET Auction kwamen 26 jonge springpaarden onder de hamer. De 6-jarige Domingos JT Z (v. Dieu Merci Van T&L) was de veilingtopper in België. De merrie werd voor 42.000 euro verkocht naar Amerika.

Kopers uit de hele wereld toonde interesse in de jonge paarden. De dieren werden verkocht naar Amerika, Engeland, Nederland, Zweden, Zwitserland, Frankrijk, Marokko, Polen, Japen en Ierland.

Twee paarden wisselde voor 34.000 euro van eigenaar. Een Belgische koper telde 34.000 euro neer voor de 6-jarige BWP’er Odyssee vd Heffinck (v. Kafka van de Heffinck). Ganele de Rie Z (v. Gino H) werd voor hetzelfde bedrag geveild en vertrekt naar Japan.

Twee Nederlanders investeerde in de jonge springpaarden. De 3-jarige hengst Ravajo de Haquet (v. Navajo Van ‘T Vianahof) ging van de hand voor 13.000 euro. Voor de 4-jarige vos Q Day Van ‘T Meulenhof (v. E T Cryozootech) werd 11.000 euro betaald.

Bron: Horses.nl/ET Auction/Facebook

