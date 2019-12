Duurste springpaard in Vechta voor 86.000 euro naar Nederland

De vierjarige Touchdown (Toulon x Argentinus) is op de Oldenburger Special Edition in Vechta voor 86.000 euro verkocht naar Nederland en was daarmee het duurste springpaard van de veiling. De bij het OS-goedgekeurde hengst wordt in de toekomst uitgebracht door een jonge Amerikaanse ruiter. Final Dancer (Fidertanz x Sir Donnerhall) was met 101.000 euro het duurste dressuurpaard in Vechta.

De zevenjarige Final Dancer is aangeschaft door een deelnemer van de Asian Games en vervolgt zijn carrière dus in Taiwan. Het één na duurste dressuurpaard, Veuve Clicquot (Vivaldi x Stedinger), vertrekt voor 53.000 euro naar Zweden. Donna Karan (Don Olymbrio x Sir Donnerhall) werd voor 18.000 euro aangeschaft door een Nederlandse koper.

Springpaarden

Bij de springpaarden werd er voor de vijfjarige London Calling OLD (Carembar de Muze x Cordalmé Z) 58.000 euro neergelegd. Deze merrie is nauw verwant aan de goedgekeurde hengst Clemence (Cordalmé Z x Grannus), die onder het zadel van Rolf Moormann internationaal op 1,55m springt. De merrie vliegt de oceaan over naar de Verenigde Staten.

Bron: Horses.nl