36.000 euro voor veilingtopper in Juni Deals collectie van HorseDeals

Gisteren eindigde de online veiling van HorseDeals. Zoals altijd bevatte de June Deals collectie bevroren rietjes van een groot aantal top presterende hengsten, maar ook 14 uitzonderlijke veulens en prestatiegenen verkopen altijd! Veilingtopper van de avond was Huawei v/d Braembeier Z die verkocht werd voor 36.000 euro. Zij is een dochter van Heartbreaker uit Britt van 't Roosakker die zelf 1.40m springt en Huawei is een kleindochter van Usha van 't Roosakker!

Veel belangstelling was er ook voor Horsedeals Princess Wonderful, een dochter van Carthago in combinatie met niemand minder dan Mademoiselle de Muze die rechtstreeks teruggaat op de beroemde moederlijn van Fragance de Chalus. Voor 22.000 euro verhuisd Horsedeals Princess Wonderful naar Hongarije.

Meer over de 10.000 euro

Het laatste bod op Horsedeals Prince Enchanting kwam met 18.000 euro uit Zwitserland. Ook hij is een zoon van Mademoiselle de Muze in combinatie met Heartbreaker. Een koper uit Amerika verzekerde zich van het hengstveulen HorseDeals Prince Delightful voor 12.000 euro. Hij is een combinatie van Emerald x Iliana van Klapscheut. Iliana is de moeder van de goedgekeurde hengst Mugano van Klapscheut die op 1.55m niveau springt. Daarnaast is de legendarische Coriana van Klapscheut (1.60m) de grootmoeder van Prince Delightful. Lord Lima en Happy Feed Z blijven beiden in Nederland voor een bedrag van

8.000 euro elk.

Rietjes

Het grootste deel van de collectie bestond uit rietjes, verschillende blijven in Nederland en de buurlanden, maar er waren ook kopers uit Spanje en Duitsland. Het team van HorseDeals is dankbaar voor het vertrouwen van alle fokkers die aan de veiling hebben deelgenomen en wenst haar klanten veel succes in de fokkerij. Wij kijken nu al uit naar de volgende online veiling van 18-25 juli.

Bron: Persbericht