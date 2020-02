EDS-veilingtopper Fellini opnieuw onder de hamer

Op de editie van 2014 van de Excellent Dressage Sales was de KWPN-hengst Fellini (Ampère x Jazz) met 380.000 euro de absolute veilingtopper. Voor dat bedrag verkocht Nico Witte zijn aandeel in de hengst aan zijn mede-eigenaar. Nu komt de inmiddels geruinde Fellini opnieuw onder de hamer. Hij maakt deel uit van de EDS-collectie die op 28 maart in Hooge Mierde geveild wordt.