Een analyse van het aangeboden talent op de  BWP Young Horses Auction

Tijdens de derde fase van de BWP-hengstenkeuring vindt op zaterdag 14 maart in SenTower Park (Leemkuilstraat 21, Oudsbergen) een primeur plaats, namelijk de 'BWP Young Horses Auction'. Tijdens deze veiling zullen 15 driejarige BWP-springpaarden onder de hamer gaan. Deze werden zorgvuldig geselecteerd door een vakjury. Foto’s, video’s, informatie over de afstamming en de diergeneeskundige rapporten kan men allemaal hier bekijken. We monsteren alvast even de veilingpaarden voor u.

Wie zich een merrie aanschaft, heeft als voordeel dat hij sport en fokkerij kan combineren. Dankzij bijvoorbeeld Reine van de Voortakker (v. Comme il Faut) krijgt u zo’n unieke kans. Haar vader is niemand minder dan de springcrack Comme Il Faut, die onder het zadel van Marcus Ehning vorig jaar opnieuw verscheidene zeges en ereplaatsen verzamelde tijdens 5*-concoursen en tevens een zeer goede beurt maakte op het EK in Rotterdam. Chanelle, de moeder van Reine, leverde voor de sport o.a. Zimbabwe (v. Zip) die vorig jaar op 1m40-niveau sprong in Lier.

Raspoetin biedt eveneens potentieel voor sport en fokkerij. Voor haar vaderschap tekende De Flor 111, een 9-jarige Der Senaat 111-zoon die eind vorig jaar in het internationaal 3*-circuit acteerde (1m55, John Perez Bohm). Dobel Van De Achterste Grobben, de moeder van Raspoetin, gaf in de fokkerij reeds haar visitekaartje af als moeder van de goedgekeurde hengst Orbit The Homage. De moederlijn bracht meerdere springpaarden van de bovenste plank, o.a. Up To Date-M (Ludo Philippaerts), Brazil-M (Agathe Bosetti en Kevin Staut), Capito (Peter Leone) en Holiday VH Taubershof (Olivier Philippaerts en Sam Polleunis).

Prestatiebloed

Met Riverdale van ’t Molsbroek blijven we bij het vrouwelijke geslacht. Haar vader, Chaiton F, is een jonge hengst die na uitmuntende prestaties (o.a. 7e in de finale van het WK in Lanaken anno 2018) verkocht werd aan Sea Coast Stables. De moederlijn is een aaneenschakeling van prestatiebloed, met Diamant de Semilly, Voltaire en daarachter het beproefde recept Lugano x Flügel van la Roche. Minstens even belangrijk is dat verscheidene internationale springpaarden tot deze moederlijn behoren (zoals Kartouzo van ’t Kathof (5*, Carlos Eduardo Mota Ribas), Itsi Pitsi Doree van ’t Kathof en Jella van ’t Kathof), net zoals enkele goedgekeurde hengsten (o.a. Cha Cha B en Kartouzo van ‘t Kathof).

Dankzij Rebel S kan men een kleinzoon van Cornet Obolensky (ex-Windows van het Costersveld) op stal halen. Via zijn moeder, Whatever, is Rebel S een halfbroer van Bodygard, die door de Colombiaan Mauricio Ruiz werd uitgebracht op internationaal 1m40-1m50-niveau. Wilia van den Bisschop, de grootmoeder van Rebel S, staat te boek als de moeder van de internationale springpaarden Backup (1m60-niveau, Petra Havlovicova) en Zo Wie Zo (1m40, Tom Sanders). Hopefull van den Bisschop, die onder Jörg Naeve op Grand Prix- en wereldbekerniveau springt, maakt ook deel uit van de moederlijn van Rebel S.

Stam 13

In de collectie veilingpaarden zijn er maar liefst drie die teruggaan op de zeer begeerde en kwaliteitsvolle BWP-stam 13. Laat ons starten met Rolex van d’Abdijhoeve. Zijn vader, Da Vinci DC, verenigt het prestatiebloed van twee hengsten die zelf op het allerhoogste niveau hebben gesprongen en zich via hun nafok manifesteren: Diamant de Semilly en Verdi. Via zijn moederlijn doet Rolex eveneens zijn naam alle eer aan! Zijn grootmoeder bijvoorbeeld, Vanite van de Heffinck, is de moeder van Dax van d’Abdijhoeve (Pieter Devos) en de grootmoeder van Jos van d’Abdijhoeve en Nathan VD Heffinck. Vanite’s moeder, Quintana van den Bosrand, bracht de springcracks/goedgekeurde hengsten Utrillo van de Heffinck en ASB Conquistador (ex-Bush VD Heffinck). Uit stam 13 kan men ook Rebelle van ’t Diepenbroeck kopen (een dochter van Kafka VD Heffinck (5*, 1m60) uit Rani, de moeder van de goedgekeurde Darco-zoon Uzi) en Roxy van de Eedthoek. Roxy is een dochter van Toulon (nr. 4 in de recentste WBFSH-sire ranking) uit Luna van de Eedthoek. Luna’s moeder leverde Halifax VD Heffinck (5*, Jacek Zagor) en de goedgekeurde hengst Magic Star VD Eedthoek.

Bont gezelschap

Met Rainbow-K van ’t Kattenheye zijn alle andere veilingpaarden in bont gezelschap en dat mag u gerust letterlijk nemen. Zijn vader Ceasar is een bonte hengst die reeds meerdere goedgekeurde zonen achter zijn naam heeft. Via zijn moederlijn behoort Rainbow-K tot de Holsteinse fokfamilie 318 a3. Karmanjola, de overgrootmoeder van Rainbow-K, kennen we als de moeder van het internationale springpaard Quel Orion (2*, 1m50, Dirk Schröder).

Nicola Philippaerts en H&M Chilli Willi (v. Casall) vormen al jaren een vaste waarde in het internationaal vijfsterrencircuit. Wie een zoon wil van deze performante sporthengst moet zeker een bod doen op Rasall Van De Blinkhoeve. Wil iemand een rechtstreekse zoon kopen van de topvererver Casall uit een zeer sterke moederlijn? Het kan, dankzij Rassall van ’t Zorgvliet. Zijn moeder, Valina, voert het begeerde bloed van Heartbreaker. Zij leverde reeds eerder Camax L (ex-Galant VD Heffinck, die op internationaal 1m45-niveau sprong) en de goedgekeurde hengst Qualoubet van ‘t Zorgvliet.

Bloed

Van Tangelo VD Zuuthoeve, nr. 13 in de recentste WBFSH-sire ranking, wordt diens zoon Rocker Van De Bresser te koop aangeboden. Rocker is een halfbroer van Hending Van De Bresser die kan prat gaan op deelnames aan wereldbekerproeven, Grote Prijzen en een landenwedstrijd. En wat te denken van Romy van ’t Bergske? Haar vader, Kaiser van het Lambroeck, kunnen we aan het werk zien tijdens 1m50-1m60-proeven (Cassio Rivetti), terwijl haar moeder Espri van de Zandhoef de internationale springpaarden Hoegie en Leffe van ’t Bergske leverde. Wie een product wil van de prestatiehengst Le Blue Diamond van ’t Ruytershof (5*, 1m55, Olivier Philippaerts) mag het zeker niet nalaten om een bod uit te brengen op Rapid Blue. In zijn moederlijn verenigt Rapid Blue het prestatiebloed van Cor de la Bryère en de volbloed Alcanar.

Liefhebbers van Frans bloed krijgen de ‘crème de la crème’ aangeboden dankzij Ramona de Walput. Haar vader, Quickly de Kreisker, sprong de pannen van het dak tijdens internationale springconcoursen, tot en met 5*-niveau. Ramona’s moeder, Ulm des Forets, maakt deel uit van een doorgefokte Franse stam. Met Royal Diamant van ’t Ravennest maken we een sprong van een Franse stam naar een BWP-stam (nr. 19, Domenika). De vader van Royal Diamant, Carrera VDL, presteerde op 1m60-niveau. Royal Diamants grootmoeder, Rinka van ’t Ravennest, tekende voor het moederschap van de internationale springpaarden Giljan van de Ledeweg en Joblesse (5*, Lauren Hough).

Advies

Indien u overweegt om één of meerdere jonge paarden aan te kopen, aarzel dan niet om commercieel advies in te winnen bij Sven Bols (+32 495 551 405) en Tom Van De Vijver (+32 476 442 185). Als uniet aanwezig kan zijn op de BWP Young Horses Auction, kan u online of telefonisch mee bieden. Wie online wil bieden, kan zich best vooraf registreren. Om telefonisch te bieden, dient men zich vooraf aan te melden bij het veilingteam. Neem hiervoor contact op met Lieve De Greeff (+32 497 538 982).

Dankzij de BWP Young Horses Auction krijgt iedereen live én online de unieke opportuniteit om te investeren in de toppers van morgen. Sla uw slag!