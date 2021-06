Eerste editie Drentse Veulenveiling op 27 augustus

Na 25 jaar vond in 2019 de laatste editie van Veulenveiling Dwingeloo plaats en vanaf dit jaar is regio Drenthe weer een veulenveiling rijker. Een nieuw bestuur is van start gegaan en op 27 augustus zal de eerste editie van de Drentse Veulenveiling bij de Sunrise Stables in Assen plaatsvinden. Deze veiling staat open voor spring- en dressuurveulens, en heeft zowel kwaliteit als gezondheid hoog in het vaandel.

Aanvankelijk was het plan om gelijk aansluitend aan 25 jaar Veulenveiling Dwingeloo in 2020 met deze nieuwe veiling te komen, maar alle Covid19-maatregelen gooiden roet in het eten. Na een jaar uitstel is nu alles op orde om sterk van start te gaan met de Drentse Veulenveiling. Voorzitter Arjen Vos kijkt met genoegen vooruit. “Deze veiling is een aanwinst voor de regio en biedt kansen voor zowel kopers als verkopers. We hebben een nieuw en enthousiast bestuur samengesteld en gaan er alles aan doen om van de Drentse Veulenveiling een succes te maken!”

Selecties

Op vrijdagavond 27 augustus zullen tussen de 40 en 50 interessante veulens onder de hamer komen in de Sunrise Stables in Assen. Dit biedt niet alleen de mogelijkheid om veelbelovende toekomsttalenten aan te schaffen, maar belooft ook een gezellige avond te worden. Daarnaast is de veiling ook online te volgen en kan er online meegeboden worden. De selectiecommissie bestaande uit Matthieu Frings, Wicher Vlot en Mense Toering gaat vanaf 9 juli op pad om op diverse plaatsen in het Noorden en Oosten van het land veulens te selecteren. Meer informatie over de veiling, selectiedata en -locaties, alsook de aanmeldmogelijkheden is te vinden op www.drentseveulenveiling.nl.