Einde fokkerij Beekenhof, alles onder de veilinghamer

De 61-jarige Jan Siemsglüss fokte in totaal maar liefst 150 veulentjes. Na zijn laatste grote hernia heeft de fokker besloten om alle paarden van de hand te doen doormiddel van een veiling. De veiling vindt plaats op 14 december in Bommelsen, een Duitse plaats gelegen achter Verden. Zijn bekendste fokproduct is de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst Nymphenburg's First Ampere .

In totaal komen 24 paarden onder de veilinghamer. Daarnaast worden er meerdere voorwerpen geveild, waaronder zeven trailers en een vrachtwagen.

In totaal worden er tien merries geveild dit zijn:

Naast de tien oudere merries worden er dertien enters en veulens geveild. Waaronder twee enters en twee veulens van Million Dollar. Ook wordt en enter van I’m Special de Muze geveild, een enter en een veulen van Grandorado en twee veulens van Eldorado van de Zeshoek. Daarnaast behoren enters afstammende van Sir Heinrich, Buckingham en Chico’s Boy en een veulen van Zoom tot de collectie.

Tot slot wordt er nog een twintigjarige valkkleurige pony geveild.



Klik hier voor de catalogus.

Bron: Horses.nl/Facebook

