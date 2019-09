Ekestrian Elite Online Auction: topkwaliteit veulens, fokmerries en embryo’s

Na het succes van Ekestrian met de springpaarden, breidt de Franse leider in online veilingen nu uit met toekomstige dressuurkampioenen. Op 15 en 16 oktober worden veulens, embryo’s en fokmerries geveild tijdens de eerste Ekestrian Elite Online Auction.

Met een topprijs van 55.000 euro voor een fokmerrie van Usha van ’t Roosakker en een gemiddelde van zestig procent van de paarden die naar het buitenland worden verkocht, kan Ekestrian rekenen op kopers van over de hele wereld.

Ekestrian biedt een collectie unieke dressuurpaarden die uitblinken in exterieur, gangen en bloedlijnen. We maken het de fokkers op alle fronten gemakkelijk om hun fokproducten te verkopen: Ekestrian bezoekt de fokkers door heel Europa om toptalenten te selecteren en foto’s en video’s te maken.

Ervaring

Het Ekestrian-team heeft meer dan zes jaar ervaring in het zoeken van de kampioenen van morgen. Onder hen bevindt zich ook Jessica Michel-Motton, de enige Franse amazone op de Olympische Spelen van Londen. Daarnaast was ze lid van het Franse team op de Wereldruiterspelen en de Europese kampioenschappen. Jessica maakt ook naam vanwege haar talent voor het opleiden van jonge paarden. Zo won ze brons op het WK voor jonge eventingpaarden en drong ze zeven keer door tot de finale daarvan.

Atleten

Het selecteren van jong talent is één van de passies van Jessica. Al vijftien jaar lang is ze betrokken bij de hengstenkeuze voor de merries op Haras de Hus. Daar selecteert ze de paarden vanaf de geboorte en leidt ze verder op. Ze heeft in de loop der jaren daardoor heel wat ervaring opgedaan die ze graag deelt: “Naast een goed dressuurtype zoeken we naar de aanleg bij een veulen.” Wanneer je een veulen aanschaft is het belangrijk op een aantal punten te letten: “Wanneer ik een veulen koop bekijk hem als een toekomstig atleet en probeer ik in te schatten hoe hij onder het zadel zal bewegen.”

We vroegen Jessica naar haar favoriete hengst. Daar hoeft ze niet lang over na te denken: “Don Juan de Hus. Zijn nazaten zijn sensibel, maar ze willen graag werken en hebben veel kwaliteiten voor de sport.” Ondanks dat de hengst slechts zeven seizoenen dekte, leverde hij al drie wereldkampioenen.

Visie

Ekestrian en Jessica delen dezelfde filosofie en passie: “Werken met mensen die dezelfde visie hebben is altijd het belangrijkste voor mij geweest. Ekestrian biedt niet alleen een hoge mate van service, maar is ook heel transparant. Dat is ook wat ikzelf heel belangrijk vind. Dat, samen met mijn passie voor het scouten van veulens en jonge paarden voor de sport, maakt voor mij de samenwerking met Ekestrian helemaal af.”

Genetisch interessant

De collectie van de online veiling bestaat uit veulens uit de moederlijnen van Glock’s Johnson en Sultan de Paluds, die onder Kirsten Brouwer reservekampioen werd bij de zevenjarige op het WK en nazaten van onder andere Secret, Finest, Toto jr, Le Formidable en Dante Weltino. Ook nakomelingen van topverervers Ferro, Gribaldi en De Niro, ambassadeurs van het KWPN, Trakehner en Hannover, worden geveild.

Informatie

Fokkers: we zijn nog steeds op zoek naar jong talent! Meldt uw veulen, embryo, fokmerrie of twee- en driejarige talenten aan. Stuur daarvoor een mail naar [email protected] en vermeldt daarin; naam van het paard, vader, moeder, moedersvader, leeftijd, locatie, minimale verkoopprijs, foto’s en video’s.

Voor vragen of meer informatie, neem gerust contact op het met team via +33.7.71.27.10.76 of stuur een mail naar [email protected].