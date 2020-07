Ekestrian Online: vandaag laatste kans op merrieveulen van Bon Coeur uit Fidertanz’ moederlijn

Het Ekestrian team heeft door heel Europa gereisd om een kwaliteitsvolle collectie samen te stellen uit een uitzonderlijke fokkerij. Alle kavels zijn geselecteerd samen met Jessica Michel-Botton. Dit is de laatste dag om te bieden op de collectie die bestaat uit veulens, embryo's en tweejarigen. Daaronder een embryo van Vitalis uit de volle zus van Quaterback.

Onderstaand een selectie van de kavels die Ekestrian online te koop aanbiedt tot vanavond, woensdag 8 juli om 21.00 uur.

Lot 2 – Bon Coeur x Quaterback

Mooi merrieveulen van Bon Coeur uit de moederlijn van de uitzonderlijke Fidertanz. In de moederlijn vinden we ook verschillende Prix St. George paarden en gekeurde hengsten, waaronder Bel Amour, Corlander II die onder het zadel van de Amerikaanse Ari Lopez in de Grand Prix U25 liep.

Lot 13 – Vitalis x Fiderbach

De veulens van Vitalis behoren tot de prijstoppers op de veilingen, met bijvoorbeeld Vardy, die voor 120.000 euro werd verkocht op de Eliteveiling van Oldenburg. Moedersvader Fiderbach is een Fidertanz x Diamond Hit.

Lot 6 – Vitalis x Florestan I

Dit merrieveulen van Vitalis komt komt uit de volle zus van de goedgekeurde hengsten Florencio I en Florencio II. Florencio I komt uit de beste Westfaalse en Hannoveraanse bloedlijnen. Zijn vader Florestan I is de ambassadeur van het Westfaalse dressuurpaard. Zijn grootvader Weltmeyer is één van de bekendste Hannoveraanse hengsten; het aantal goedgekeurde zonen en nakomelingen is ongelooflijk. Verder terug in de afstamming van Florencio vinden we het dressuurpaard Pik Bube.

Lot 17 – Baron x Damon Hill

Dit tweejarige merrieveulen is een zus van Dallas, gekeurde hengst en geklasseerd in CDI3* Grand Prix met meer dan 72% en meer dan 71% in de Freestyle World Cup Grand Prix met de Duitse amazone Jill de Ridder. Dallas werd eerder gereden door de Duitser Nicole Casper. Deze prachtige merrie is ook zus van Hot Decision, gekeurde hengst van het Baden-Wurttenberg Studbook.

Aan vaderskant is ze de dochter van Baron, zoon van Benicio x Sir Donnerhall, een fantastische jonge hengst met veel potentie.

Vergeet niet, om de dag van de veiling te kunnen bieden, uw profiel aan te maken op de website van Ekestrian.

Voor vragen over de kavels of de veiling kunt u telefonisch contact opnemen met het Ekestrian team op +33.7.71.27.10.76 of per e-mail op [email protected] of [email protected]

Ekestrian is een veilinghuis met een veilingmeester, de betalingen zijn 100% veilig en elke kavel heeft een gezondheidscertificaat voor veulens, röntgenfoto’s en een klinisch protocol voor 2 jaar.

Bekijk hier de volledige collectie