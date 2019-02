Eldorado van de Zeshoek-embryo levert 41.000 euro op

In de live veiling op de Asian Horse Week in Hong Kong kwam een aantal zeer interessant gefokte embryo's onder de hamer. Twee daarvan, beide van aansprekende vaders uit topmerries, leverden 40.000 euro of meer op. Het meeste geld van 41.000 euro werd betaald voor een embryo van Eldorado van de Zeshoek uit de GP-merrie Coriana van Klapscheut (v. Darco). Dat bedrag werd neergelegd door een Canadese koper.