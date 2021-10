Elite-Online-Auktion Westfalen: 202.000 euro voor Don Nobless-dochter

Op de Westfälische Elite-Online-Auktion werd de driejarige merrie Diamonique (Don Nobless x Laudabilis) met 202.000 euro de absolute topper van de veiling. De merrie is voor dat geld verkocht aan Luxemburgse eigenaren. De eveneens drie jaar oude Baileys on Ice (Benicio x Florestan I) bracht 85.000 euro.

Baileys on Ice werd eerder dit jaar reservekampioen op de Westfaalse kampioenschappen. De ruin blijft in Duitsland, net zoals de voor 75.000 euro verkochte Quarkbällchen (Quantensprung x Belissimo M). Zijn moeder Ballerina bracht ook de goedgekeurde hengst Felissimo (v. Franziskus).

40.500 euro voor Nederlands gefokte Jazz-zoon

De door Statement Horses in Dalfsen gefokte Liborio STMT (Jazz x Ampère) bracht in de veiling 40.500 euro op. Er was veel belangstelling voor de ruin uit dezelfde moederlijn als de KWPN-hengst Davino V.O.D., maar uiteindelijk trokken kopers uit België aan het langste eind.

De totale omzet van de veiling bedroeg 1,6 miljoen euro.

Complete veilinguitslag.

Bron: Horses.nl