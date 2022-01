Embryo Auction Prinsjesdag: Het aftellen is begonnen! 

Dinsdagavond 25 januari kunt u de trotse eigenaar worden van één of meerdere embryo’s die met zorg en aandacht voor u zijn uitgezocht. We kunnen met recht spreken van een bijzondere collectie. U kunt op dit moment al uw bod uitbrengen. De veiling sluit dinsdagavond vanaf 20.00 uur. Wel zo handig om te weten, we willen niet dat u uw toekomstige topper misloopt!

Behalve de vijftien embryo’s heeft u ook de mogelijkheid twee rietjes diepvriessperma te kopen van stempelhengsten Donnerhall en Florestan I. Deze geweldenaren hebben hun sporen in de dressuurwereld ruimschoots verdiend. Hengsten die nooit uit de mode raken en waar menig dressuurliefhebber volgend jaar wel een veulen van wil hebben!

Collectie dressuur

Het is onze selecteurs gelukt om de crème de la crème onder de embryo’s voor u te selecteren. Een Indian Rock-embryo uit de fantastische moeder Endy O. Daarnaast hebben we verschillende embryo’s uit bewezen hengstenmoeders kunnen selecteren, namelijk de moeders van Ladignac, Ferdinand, High Five U.S. en de volle zus van Charmeur. Ook hebben we een Desperados FRH-embryo met de perfecte dressuur bloedopbouw erachter van Ferro x Rubinstein I x Donnerhall voor onze collectie kunnen bemachtigen.

Collectie springen

Voor de springliefhebber heeft de selectiecommissie een aantal zeer interessante embryo’s uit de beste moederlijnen van het moment mogen selecteren. Wij hebben namelijk embryo’s uit de Roosakker- en Querly Chin-familie èn uit de stam van Valentina van ’t Heike in onze collectie zitten. Uit de zussen van G & C Arrayan en Ci Ci Senjor Ask komen embryo’s van respectievelijk For Pleasure en Emerald in de veiling. Van Spruce Meadows-winnaar Candy heeft u de mogelijkheid een kleindochter of kleinzoon aan te schaffen met als vader niemand minder dan Chacco Blue.

Wildcard

Afgelopen week hebben wij nog één embryo kunnen toevoegen aan de collectie. Voor het vaderschap van dit embryo tekent het grote talent Asgard’s Ibiza. De Desperado-zoon maakt grote indruk met zijn nakomelingen en debuteerde onlangs op Lichte Tour-niveau. De moeder van dit embryo is de bekende hengstenmoeder Vurona (Negro x Vincent). Haar zonen High Five U.S. (v. Charmeur) en Blue Hors First Choice (v. Jazz) maken goede sier voor Vurona. Blue Hors First Choice acteert naast zijn dekdienst op PSG/Inter I-niveau. Een zeer interessante familie dus, waarvan dit embryo zo maar eens de volgende succes story kan worden!

Aanmelden

Om mee te kunnen doen in een spannend biedduel om deze parels dient u aangemeld te zijn. Dit kunt u doen via onze website.

Stap 1: vul uw gegevens in en kies een biednaam

Stap 2: wacht op goedkeuring van uw account door ons veilingmanagement

Stap 3: u ontvangt een email om uw account te activeren en een wachtwoord aan te maken

Stap 4: log in en ga naar Embryo Auction Prinsjesdag 25th January 2022

Stap 5: bied op uw favoriete embryo!

Via het online biedsysteem van ClipMyHorse.TV Auctions kunt u vanaf nu al online meebieden. Klik hier om u te registreren als bieder, log vervolgens hier in om mee te bieden tijdens de veiling.

Heeft u vragen over de embryo’s of hulp nodig bij de registratie? Annemijn Gaalman (+31 6 40396344 of [email protected]) helpt u graag.