Embryo Baloubet du Rouet voor 19.500 euro verkocht

Zaterdagavond liep de vijfde veiling van 2021 van Paardenveilingonline.com af. De belangstelling voor de aansprekende collectie veulens en beloftevolle embryo’s was weer groot. Verschillende veulens en embryo’s zijn verkocht naar het buitenland. Toch blijven ook een heel aantal duurdere veulens en embryo’s in Nederland. De embryo’s, zowel ingeplant als bevroren, waren enorm in trek deze editie. Met €19.500 werd een ingeplante embryo van Baloubet du Rouet veilingtopper. Hij kwam in Nederlandse handen.

Er werd flink gestreden om het ingeplante embryo van Baloubet du Rouet, uit de internationale merrie Korina van ‘t Hoogeinde (v. Echo van ‘t Spieveld). Uiteindelijk bleven er twee Nederlandse bieders over, waarvan één dus de nieuwe gelukkige eigenaar. De andere Nederlandse bieder werd eigenaar van een ingeplante embryo van Chacco Blue uit een merrie van For Pleasure, die uit een bewezen sportstam komt. Voor €18.500 wisselde dit embryo van eigenaar. Een ingeplant embryo van Chacco Blue uit een Mr. Blue-merrie werd voor €10.100 verkocht naar Noorwegen. Voor €10.000 bleef de ingeplante embryo van Emerald van ‘t Ruytershof in Nederland.

Run DMC K

Het duurste veulen werd Run DMC K (v. Zirocco Blue). Voor een bedrag van €12.500 blijft ook hij in Nederland en wordt hij opgefokt met oog op de hengstenkeuring. Twee veulens werden door de virtuele hamer afgeslagen op €9.000. Het gaat om Maserati HTW (v. Emerald van ‘t Ruytershof, die naar Hongarije vertrekt, en Rigoletto (v. Cornet Obolensky), die in Nederland blijft.

Behouden voor Nederland

Niels Mulder en Alwin Scholten, de drijvende krachten achter Paardenveilingonline.com, kijken weer zeer tevreden terug op deze editie. “Ook nu lag de lat weer hoog in de collectie en hadden we voor ieder wat wils in de collectie en ook voor iedere portemonnee. We zijn zeker tevreden over het verloop van de veiling. De gemiddelde prijs was bijna €6.500 en 95% van de collectie is ook daadwerkelijk verkocht. We vinden het heel mooi voor de Nederlandse sport en de ambities van ons land, dat er veel paarden behouden zijn voor Nederland. We kijken alweer met veel enthousiasme uit naar onze volgende veiling.”

Kalender 2021

De overige veilingen van Paardenveilingonline.com voor 2021 zijn:

29 september-2 oktober Veulens & embryo’s

17-20 november Jonge springpaarden



Bron: Persbericht