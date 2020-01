Embryo Chacco Blue levert 26.000 euro op

Het veilingjaar 2020 begon voor Flanders Foal Auction met het veilen van acht ongeboren springveulens in Opglabbeek. Zes embryo’s werden verkocht, waarbij de nafok van topvererver Chacco Blue opnieuw het meest populair was. De Chacco Blue uit Soraya de la Pomme (v. Shindler de Muze) was het duurste embryo, voor 26.000 euro. De gemiddelde prijs voor de zes verkochte embryo's kwam uit op 16.333 euro.

René en Conny Viscaal van Stal het Dikkersbos uit het Nederlandse Albergen investeerden in twee embryo’s, waaronder de prijstopper. Moeder Soraya komt net als de 1.60m Grand Prix springhengsten Mylord Carthago en Bamako de Muze uit de befaamde Selle Française merrie Fragance de Chalus (v. Jalisco B). Voor 12.000 euro kocht echtpaar Viscaal ook de Cornet Obolensky x Shindler de Muze uit de halfzus van acht Grand Prix-springpaarden op 1.45m tot 1.60m niveau, waaronder Tinka’s Hope (v. Tinka’s Boy) van Demi van Grunsven.

Chacco en Cornet

Voor 22.000 euro werd de Chacco Blue x Nabab de Reve verkocht aan Stal Joppen. De zesjarige moeder No Mercy Picobello (v. Nabab de Reve), die onder het zadel loopt van Lowie Joppen, is een halfzus van de 1.60m Grand Prix-springpaarden Romeo 88 onder Darragh Kenny en Check Picobello Z onder Lucy Davies.

Een vaste klant uit de Verenigde Staten kocht via de telefoon voor 14.000 euro de Cornet Obolensky x Asca Z uit de halfzus van de 1.60m Grand Prix-springpaarden Sea Coast Pebbles Z en Aristo Z.

Emerald en Bamako

De Belgische handelaar Stijn Stevens legde voor 13.000 euro de Emerald x Aganix du Seigneur uit de stam van Ultra-Top van ’t Paradijs en Jeunesse vast. Voor 11.000 euro blijft de Bamako de Muze x Marius Claudius uit de halfzus van de KWPN-hengst Hotstop ook in België.

Veiling in Noorwegen

Het veilingseizoen is dus losgebarsten voor Flanders Foal Auction. Zaterdag 18 januari veilt het team voor het eerst twintig embryo’s in Noorwegen. Daarna volgt de vierde editie van de embryoveiling in de Emiraten op vrijdag 31 januari. Ook hier is het mogelijk om online mee te bieden.

Bron: Persbericht / Horses.nl