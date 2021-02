Bevroren embryo van Chacco-Blue brengt 24.000 euro op bij StuDutch veiling

Het bevroren embryo van Chacco-Blue uit de merrie Zarina III was gisteravond de prijstopper bij de StuDutch online veiling. Het embryo vertrekt voor 24.000 euro naar Duitsland. Bij deze veiling kwamen 16 bevroren embryo's van dressuur-en springlijnen onder de virtuele hamer. Ook werden er 36 rietjes sperma verkocht van bekende hengsten.

De totale opbrengst van de 16 geveilde bevroren embryo’s was 144.921 euro. Gemiddeld bracht een embryo 9.057 euro op. Het resultaat van de 36 rietjes sperma was 55.300 euro. Gemiddeld werd er voor een rietje 1.536 euro betaald.

Embryo’s van Chacco-Blue gewild

Embryo’s van Chacco-Blue waren populair bij de buitenlandse kopers. Het embryo van Chacco-Blue uit de merrie Lafite di Fer had een Belgische koper op het oog en hij telde 22.000 euro neer. Nog een Belg betaalde 15.000 euro voor het embryo van Chacco-Blue uit de merrie Witness van’t Paradijs.

Vier embryo’s naar Nederland

Het embryo van Dante Weltino OLD uit de merrie Tarina ging naar Nederland voor 8.600. Het embryo van Diamond Hit uit de merrie J. Esther II SVN werd door een Nederlander aangekocht voor 6.000 euro. Het embryo van Dante Weltino OLD uit de merrie Oronia werd door een Nederlander aangeschaft voor 5.500 euro. Een Nederlandse koper telde ook 5.500 euro neer voor het embryo van Bacardi VDL uit de merrie Ottella di Fer.

Rietje van For Pleasure

Het duurste rietje dat verkocht werd, was van For Pleasure. Een Duitse koper had 6.050 euro over voor het sperma van de hengst.

Bekijk hier de veilingopbrengsten

Bron: Horses.nl