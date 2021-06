Embryo van Chacco-Blue brengt 28.800 euro op bij Ekestrian veiling

Gisteravond kwamen er spring- en dressuurgenen onder de hamer bij de Ekestrian-veiling. Voor de springpaarden werd meer geld betaald dan voor dressuurbloed. Bij de springveiling was een embryo van Chacco-Blue het duurst en ging van de hand voor 28.800 euro. Voor dit bedrag blijft hij in Frankrijk.

Bij de dressuurveiling werd het hoogste bedrag van 15.000 euro betaald voor een merrieveulen van Secret, die naar Frankrijk vertrekt. Een tweejarige hengst van Bretton Woods werd ook voor dit bedrag verkocht aan een Duitse koper.

27.500 euro

Het tweede geld werd bij de springpaarden betaald voor een hengstveulen van Comme il Faut. Hij werd voor 27.500 euro afgeslagen en gaat naar een stal in Frankrijk.

Foundation-nakomeling

Bij de dressuurpaarden was een tweejarige hengst van Foundation het tweede duurste paard. Voor de Oldenburger werd 13.500 euro neergelegd. Foundation wordt in de sport op het hoogste niveau uitgebracht door Mathias Alexander Rath. De combinatie werd in mei in München nog vierde in de Grand Prix met 72,174%.

Bron: Horses.nl