Embryo van Heartbreaker uit Roosakker-lijn verkocht voor €17.500

Zaterdagavond liep de tweede veiling van dit jaar van Paardenveilingonline.com af. Een prachtige collectie met in totaal 30 items, waaronder jonge, maar ook al (internationaal) bewezen springgefokte fokmerries en zeer interessant gefokte bevroren en ingeplante embryo's.

Nieuw in deze veiling was het aanbod van drie rietjes sperma van geweldige springhengsten die zich internationaal ruimschoots bewezen hebben.

Genetisch interessant

Voor een topprijs van €17.500 werd het ingeplante embryo van Heartbreaker uit de stam van de befaamde Usha van ’t Roosakker verkocht aan een Nederlandse koper. Medio april 2021 wordt dit genetisch interessante embryo verwacht. Grootmoeder Levita van de Bisschop is internationaal 1.40m geklasseerd en is daarmee één van de tien internationaal presterende nakomelingen van Usha’s dochter Evita van ’t Roosakker. Deze uitzonderlijke pedigree is bovendien opgebouwd met uitsluitend topverervers.

Bewezen in de fokkerij

Voor een bedrag van €14.500 verhuist de fokmerrie Cequita M (Diamant de Semilly x Cash) naar Groot-Brittannië. Cequita M heeft zichzelf al bewezen in de fokkerij. Haar oudste nakomeling is de zevenjarige internationaal 1.30/1.35m-springende Angel by Diamant Z (v. Aimar van het Polderhof). Ze is zelf een halfzus van meerdere internationale springpaarden, waaronder de op het hoogste niveau presterende Wellington M (v. Quidam de Revel) en de 1.40m-geklasseerde Bequita M (v. Chin Chin). Dit jaar verwacht ze een veulen van de Olympische hengst Hardrock Z.

Vier maal €10.000

De virtuele hamer werd vier keer op exact €10.000 afgeslagen. Het ging hier om drie merries en een bevroren embryo. Als eerste de internationale 1.45-merrie Davidoff Silver Shadow (Mr Blue x Royal Fue). Zij is voor 2021 drachtig van Tangelo van de Zuuthoeve en vertrekt naar Groot-Brittannië. De internationale 1.50m-merrie V Power of Heritage (Cardento x Zeus) is verkocht naar Amerika. Ze heeft zich al ruimschoots bewezen in de fokkerij en is al moeder van verschillende internationaal springende paarden. V Power of Heritage is drachtig van de Olympische hengst Hardrock Z. De zesjarige Juliana (Berlin x Voltaire) is drachtig van Eldorado van de Zeshoek en blijft in Nederland. Het bevroren embryo van Chacco-Blue uit de Grand Prix springmerrie Sterrehof’s Ushi (v. Vido d’Arsouilles) werd voor €10.000 verkocht aan een Nederlandse investeerder.

Eerlijke prijzen

De organisatie van Paardenveilingonline.com kan ook nu weer erg tevreden zijn over het verloop van de veiling. “We zijn zeker tevreden, ook deze veiling is erg goed verlopen. We hebben de lijn van vorig jaar doorgezet en misschien wel verbeterd door nog beter te selecteren op kwaliteit en eerlijke prijzen te garanderen. We hadden ook nu weer een mooie collectie met voor ieder wat wils en de paarden zijn voor verschillende prijsklassen verkocht. De gemiddelde prijs voor de fokmerries lag in deze editie op ruim €9.000. Voor de embryo’s gold een gemiddelde prijs van bijna €6.500. Dat zijn hele mooie bedragen. Ook nu was de interesse uit het buitenland onder de bieders en de kopers weer heel groot. We kijken met plezier uit naar de komende veilingen voor 2021.”

Uitslag veiling

Bron: Persbericht